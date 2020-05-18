Беспилотники просят огня

В Балтийском море у берегов Калининградской области с подразделением беспилотных летательных аппаратов «Форпост» была проведена тренировка по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии.

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении артиллерийских стрельб корветом «Сообразительный». Он должен был поразить морской щит, находящийся в десяти километрах. Данные с беспилотников позволили корабельным артиллеристам в режиме реального времени точно и оперативно вносить поправки при ведении огня.

После корректировки огня артиллерии расчеты БЛА провели тренировку по поиску маломерного судна, условно потерявшего ход и подающего сигнал бедствия. В качестве «терпящего бедствие» судна выступила быстроходная лодка, спущенная с борта корвета. Несмотря на малые размеры, искомая цель была своевременно обнаружена операторами «Форпоста», а ее координаты переданы на «Сообразительный» для проведения операции по оказанию помощи.

Комплекс с БЛА средней дальности «Форпост» предназначен для ведения воздушной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным средствам, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)