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Российская газета

Глубоководный "Витязь-Д" может прописаться на Тихоокеанском флоте

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Источник изображения: ЦКБ "Рубин"

Стало известно, как военные моряки планируют использовать глубоководный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", который 8 мая совершил с борта спасательного судна Тихоокеанского флота "Фотий Крылов" рекордное погружение на дно Марианской впадины и установил там вымпел в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Аппарат, на практике доказавший возможность спускаться под воду на глубину свыше десяти тысяч метров, по словам заместителя командующего ТОФ контр-адмирал Игоря Королева, позволит российскому ВМФ решать задачи в любой точке мирового океана. Более того, создание технических средств в рамках проекта "Витязь-Д" адмиралы рассматривают как возможность сформировать базовую платформу для разработки еще более совершенных глубоководных аппаратов.

На Тихоокеанском флоте рассчитывают, что "Витязь-Д" пропишется именно у них. По мнению Королева, для этого есть все основания. Флот имеет необходимую для эксплуатации аппарата техническую базу и суда-носители. Кроме того, тихоокеанцы накопили большой практический опыт использования подобной глубоководной техники. А еще на Дальнем Востоке есть специалисты, готовые профессионально с ней работать.

В пресс-службе ТОФ напомнили, что "Витязь-Д" доставили в регион в апреле, за несколько недель до рекордного погружения на 10 028 метров на дно Марианской впадины. Этот полностью автономный аппарат стал первым в мире, не просто достигшим такого результата, но и сумевшим провести на огромных глубинах ряд важнейших исследований и испытаний.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Проекты
НПА
ТОФ
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