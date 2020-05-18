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ЦАМТО

Крупная партия новейших противогазов поступила во 2-ю общевойсковую армию ЦВО в Поволжье

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ПМК-4
ПМК-4.
Источник изображения: пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 15 мая. Более 1 тыс. новейших противогазов ПМК-4 поступили во 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в Поволжье.

Новые средства защиты органов дыхания интегрированы в состав индивидуальной экипировки "Ратник" и могут сочетаться с зимним комплектом боевой экипировки военнослужащих.

В комплект ПМК-4 входит защитный экран лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, защитный капюшон, фильтрующе-поглощающая система ФПС-4П, приспособления для крепления средств коррекции зрения и приема воды.

Военнослужащие мобильных расчетов оперативного реагирования полка радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии уже апробировали новые противогазы в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в Самарской области и Республике Татарстан, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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