Американские ударные вертолеты слишком дороги для Филиппин

ЦАМТО, 15 мая. По заявлению министра обороны Филиппин Дельфина Лорензаны, стоимость предложенных двумя американскими компаниями ударных вертолетов превышает выделенный правительством страны бюджет на их закупку.

Как сообщает Inquirer.net, на покупку новых ударных вертолетов для ВВС Филиппин выделено 13 млрд. филип. песо (около 265 млн. долл.). Таким образом, этих средств недостаточно для покупки ударных вертолетов американского производства в запланированном количестве. По этой причине командование ВС Филиппин оценивает возможность закупки менее дорогостоящих вертолетов в других странах.

Как сообщал ЦАМТО, 30 апреля 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Филиппинам в рамках программы "Иностранные военные продажи" ударных вертолетов AH-64E "Апач" или AH-1Z "Вайпер". При этом стоимость продажи AH-1Z с пакетом оборудования была оценена в 450 млн. долл. (около 22 млрд. филип. песо), а AH-64E "Апач" вместе с оборудованием и вооружениями в 1,5 млрд. долл. (около 76 млрд. филип. песо). Ряд зарубежных и российских СМИ тут же сообщили о намерении Филиппин закупить вертолеты у американского подрядчика. Тогда же ЦАМТО предположил, что эти запросы являются лишь частью процедуры, предваряющей участие американских подрядчиков в тендере, и оказался прав.

Как сообщалось, закупка для ВС Филиппин ударных вертолетов предусмотрена в рамках второго этапа ("Второй Горизонт" / Second Horizon) программы модернизации Вооруженных сил Филиппин (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349) и запланирована на 2018-2022 гг. Приобретение должно заполнить имеющийся пробел в боевых возможностях ВВС Филиппин, на вооружении которых в настоящее время имеются только 8 легких ударных вертолетов AW-109E "Пауэр" и около 12 MG-520. Для пополнения их парка из состава ВС Иордании в конце 2019 года были получены два AH-1S "Кобра".

После оценки различных вариантов закупки и собственных финансовых возможностей, к концу 2019 года ВВС Филиппин склонились к выбору вертолета T-129 ATAK турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI), который является одним из самых малоразмерных и дешевых из специализированных ударных вертолетов. Предполагалось приобрести 6 единиц T-129 ATAK. Тем не менее, выбор турецкого подрядчика может привести к проблемам, уже возникшим у ранее заказавших T-129 ВС Пакистана. На текущий момент США отказывают Турции в предоставлении разрешения на реэкспорт установленных на T-129 двигателей LHTEC T800-4A и TAI может рассчитывать лишь на разработку альтернативной силовой установки ее дочерней компанией Tusas Engine Industries. Сроки завершения данного проекта неизвестны.

Следует отметить, что правительство Филиппин подверглось критике со стороны ряда политиков за выделение существенных средств на покупку ударных вертолетов, в то время как их не хватает на мероприятия, связанные с противодействием пандемии COVID-19.