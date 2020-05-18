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ТАСС

Изготовление финальных образцов приборов для "Луны-26" начнется в конце года

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Станция "Луна-25"
Станция "Луна-25".
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Аппарат намечено запустить в 2024 году

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Изготовление приборов для орбитальной станции "Луна-26" начнется в конце 2020 года. Об этом сообщил ТАСС директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Где-то с конца этого года начнется изготовление финальных образцов приборов", - рассказал Петрукович, добавив, что в феврале завершились испытания по отработке электрических интерфейсов приборов - включения, выключения, переключения команд, подачи команд и снятия информации.

Ожидается, что аппарат с орбиты просканирует почти всю поверхность естественного спутника Земли. Также на борту "Луны-26" будет установлен прибор для создания 3D-карты. Аппарат намечено запустить в 2024 году.

Кроме того, в планах Роскосмоса запуск аппаратов "Луна-25" в 2021 году и "Луна-27" в 2025 году. Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что в единую космическую программу, начало создания которой намечено на 2020 год, будут включены тяжелые аппараты для бурения лунной поверхности, сбора ископаемых и доставки их на Землю.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
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