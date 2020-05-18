Генсек ОДКБ: Активность НАТО требует готовности реагировать

Оснований для военного конфликта Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с НАТО нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась (представитель от Беларуси - прим.ред.).

По его словам, НАТО и ОДКБ имеют разные подходы к решению крупных международных проблем, вместе с тем непосредственной угрозы военного конфликта с НАТО нет​​​.

"Даже при наличии разногласий, разности подходов к решению крупных международных проблем и вызовов - оснований для такого конфликта не видится", - сказал генсек ОДКБ.

Он выразил надежду, что у политической элиты и общества государств НАТО сформировано, как и у России, понимание глобальной катастрофичности такого конфликта.

Зась отметил, что в ОДКБ есть понимание всей сложности складывающейся военно-политической обстановки как на европейском континенте, так и в мире в целом. По его любые ситуации, которые связанны с ее изменением, отслеживаются и анализируются. Он подчеркнул, что не может не вызывать озабоченности наращивание военной мощи и военной инфраструктуры НАТО вблизи границ ОДКБ. Также вызывает обеспокоенность интенсивность и масштабы совместных маневров, так как каждый год возле границ РФ проводится до 40 крупных военных учений.

"Все это объективно требует адекватной реакции ОДКБ и постоянной готовности к реагированию на возможные кризисные ситуации", - подчеркнул генсек ОДКБ.

Исходя из этого, вырабатываются политико-дипломатические меры реагирования, а также укрепляется военная составляющая ОДКБ. Кроме того, проводится постоянная работа по повышению боевых возможностей Коллективных сил ОДКБ и совершенствованию системы управления ими.

Александр Степанов