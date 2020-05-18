Войти
Российская газета

Генсек ОДКБ: Активность НАТО требует готовности реагировать

485
0
0
Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

Оснований для военного конфликта Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с НАТО нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась (представитель от Беларуси - прим.ред.).

По его словам, НАТО и ОДКБ имеют разные подходы к решению крупных международных проблем, вместе с тем непосредственной угрозы военного конфликта с НАТО нет​​​.

"Даже при наличии разногласий, разности подходов к решению крупных международных проблем и вызовов - оснований для такого конфликта не видится", - сказал генсек ОДКБ.

Он выразил надежду, что у политической элиты и общества государств НАТО сформировано, как и у России, понимание глобальной катастрофичности такого конфликта.

Зась отметил, что в ОДКБ есть понимание всей сложности складывающейся военно-политической обстановки как на европейском континенте, так и в мире в целом. По его любые ситуации, которые связанны с ее изменением, отслеживаются и анализируются. Он подчеркнул, что не может не вызывать озабоченности наращивание военной мощи и военной инфраструктуры НАТО вблизи границ ОДКБ. Также вызывает обеспокоенность интенсивность и масштабы совместных маневров, так как каждый год возле границ РФ проводится до 40 крупных военных учений.

"Все это объективно требует адекватной реакции ОДКБ и постоянной готовности к реагированию на возможные кризисные ситуации", - подчеркнул генсек ОДКБ.

Исходя из этого, вырабатываются политико-дипломатические меры реагирования, а также укрепляется военная составляющая ОДКБ. Кроме того, проводится постоянная работа по повышению боевых возможностей Коллективных сил ОДКБ и совершенствованию системы управления ими.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
28.10.2019
Активность НАТО без ответа не осталась – Шойгу
11.07.2018
Будет ли Белоруссия защищать Калининградскую область?
23.06.2016
Боевая подготовка – стержень боеготовности армии
29.10.2013
Расмуссену повелели не сотрудничать с ОДКБ
04.04.2013
Учения «Запад-2013»: Россия и Белоруссия отработают превентивный ядерный удар по Варшаве, а НАТО? ("Polska", Польша)
03.07.2012
Коллективная оборона умирает, не родившись
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках