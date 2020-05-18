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ТАСС

ИКИ РАН примет участие в индийском орбитальном проекте по освоению Венеры

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Венера
Венера.
Источник изображения: © buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Научный руководитель миссии "ЭкзоМарс", завлабораторией ИКИ РАН Олег Кораблев отметил, что РФ предложила "два российских прибора, работающих с использованием одного и того же принципа - исследования атмосферы методом солнечных "просвечиваний"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) создаст прибор для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Об этом сообщил ТАСС директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

"В части этих проектов (проектов, в рамках которых ИКИ разрабатывает приборы для иностранных аппаратов - прим. ТАСС) у нас сейчас утверждена российско-французская заявка на участие в индийском проекте по исследованию Венеры", - сказал Петрукович.

В свою очередь научный руководитель миссии "ЭкзоМарс", заведующий лабораторией ИКИ РАН Олег Кораблев отметил ТАСС, что РФ предложила "два российских прибора, работающих с использованием одного и того же принципа - исследования атмосферы методом солнечных "просвечиваний".

Этот прибор предназначен для исследования атмосферы Венеры методом спектроскопии. Некоторые компоненты будут французскими. По состоянию на сегодняшний день, это единственный иностранный прибор в составе проекта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Франция
Компании
ИКИ РАН
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