Новый патрульный корабль «Павел Державин» готовится к несению боевого дежурства

Сформированный в Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота экипаж новейшего патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин» прибыл в пункт базирования и начал размещение на борту корабля.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского региона, личный состав «Павла Державина» укомплектован исключительно военнослужащими по контракту, имеющими опыт военной службы на надводных боевых кораблях.

«С августа прошлого года моряки прошли специальное обучение в объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, в ходе которого изучили устройство корабля и особенности его эксплуатации», - отметили в военном ведомстве.

В ближайшее время экипаж во взаимодействии с заводскими специалистами приступит к освоению современных комплексов вооружения, механизмов и корабельных систем, затем совместно с заводской сдаточной командой военнослужащие будут готовить корабль для проведения всех этапов заводских и государственных испытаний перед его приёмом в состав Черноморского флота.

Корабль назван в честь Героя Советского Союза капитана первого ранга Павла Ивановича Державина, который в годы Великой Отечественной войны командовал бригадой бронекатеров Азовской военной флотилии. В ноябре 1943 года он отличился при высадке десантов в районе Керчи и обеспечении переправы войск и боеприпасов через Керченский пролив.