На Камчатке военные построили многофункциональный медцентр

В Камчатском крае завершилось строительство многофункционального медицинского центра на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения ВВО капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Проект медцентра разработан специалистами военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ для регионов с повышенной сейсмической активностью. При его возведении использовались стройматериалы и технические решения, которые позволяют безопасную работу медицинского персонала в условиях девятибальной сейсмичности по шкале Рихтера.

В лечебном учреждении уже смонтированы компьютерный томограф, рентгеновский цифровой комплекс, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и другое оборудование - всего более 1300 единиц. В многофункциональном медицинском центре 30 палат, в которых можно разместить 60 пациентов.

Штатные специалисты центра уже приступили к обязанностям. Ранее они прошли обучение на специальных курсах в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

"Персонал работает в костюмах первого типа, которые обеспечивают максимальный уровень защиты. Обработка помещений производится рециркуляторами бактерицидными закрытого типа", - говорится в сообщении.

Ольга Журман