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ЦАМТО

Первый самолет A-400M, предназначенный для ВВС Бельгии, готов к испытаниям

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Источник изображения: Фото: mil.be

ЦАМТО, 15 мая. Как сообщило Минобороны Бельгии, первый заказанный для ВВС страны военно-транспортный самолет A-400M в ближайшее время совершит первый испытательный полет.

Окраска первого бельгийского A-400M завершилась на предприятии в Севилье 4 мая.

За последние недели самолет с серийным номером MSN106 был перекрашен в официальные цвета ВВС Бельгии, получил логотип 15-го транспортного авиакрыла и хвостовой номер CT-02. Как предполагается, первый испытательный полет в испанском воздушном пространстве самолет совершит в ближайшие дни после завершения наземных испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия в числе семи стран, входящих в организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), в декабре 2001 года подписала соглашение на разработку и поставку семи военно-транспортных самолетов A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении с начала 1970-х гг. самолетов C-130 "Геркулес".

Проект закупки и последующей эксплуатации A-400M ВС Бельгии реализуют совместно с ВС Люксембурга, которые заказали один самолет.

Предполагается, что Люксембург получит свой A-400M во втором квартале 2020 года. ВВС Бельгии первый самолет будет поставлен несколько позднее. Все заказанные A-400M будут поставлены ВВС Бельгии и Люксембурга в период 2020-2023 гг. Они войдут в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе "Мельсбрек".

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Страны
Бельгия
Испания
Люксембург
Продукция
A400M
C-130
Компании
OCCAR
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2020-й год
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