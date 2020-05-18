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Военное обозрение

Покупка под давлением: США поставят ВМС Индии 24 противолодочных вертолёта MH-60R Seahawk

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Источник изображения: topwar.ru

В США начинается производство морского вертолета MH-60R Seahawk для Индии. Как говорится в сообщении Пентагона, контракт на производство и поставку 24 вертолетов получила американская корпорация Lockheed Martin.

С компанией Lockheed Martin подписано дополнительное соглашение на сумму $904,8 млн к ранее заключенному контракту. Оно предполагает поставку трех вертолетов MH-60R Seahawk в интересах Военно-морских сил США и 21 MH-60R в интересах правительства Индии

- говорится в сообщении.

Предполагается, что работы в рамках дополнительного соглашения будут выполнены к сентябрю 2024 года. Закупки вертолетов для Индии будут выполняться через американскую программу зарубежных поставок военной продукции FMS (Foreign Military Sales). США продолжают продвигать военные контракты с Индией, фактически угрожая санкциями в случае заключения контрактов с другими странами. Типичная покупка под давлением.

О будущей поставке Индии противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk стало известно в апреле прошлого года, когда Госдеп одобрил запрос индийского флота на приобретение винтокрылых машин. Запрос на 24 многоцелевых вертолёта Sikorsky MH-60R, включая комплект оборудования и вооружения, поступил в США осенью 2018. Примечательно, что "запрос" в Госдеп пришёл после того, как группа конгрессменов и чиновников администрации США посетила Индию и побеседовала с руководством Минобороны.

Кроме самих винтокрылых машин в поставку также войдут: 30 многорежимных радаров APS-153 (V), 60 двигателей T700-GE-401C, 24 бортовые системы (ALFS), 1000 гидроакустических буёв AN/SSQ-36/53/62; 10 ракет AGM-114 Hellfire, 38 ракет APKWS; 70 приборов ночного видения AN/AVS-9, а также другое вооружение и оборудование.

В индийском Минобороны планируют, что новые вертолеты Sikorsky MH-60R заменят в ВМС устаревшие Sea King, закупленные у Великобритании еще в 80-е годы.

Вертолёт Sikorsky MH-60R Seahawk — противолодочная модификация вертолёта UH-60 Black Hawk.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
США
Продукция
AGM-114
APKWS
SH-60
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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