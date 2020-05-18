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Военное обозрение

В России решили повторить воздушный парад, проведённый 9 мая

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Источник изображения: topwar.ru

Воздушный парад, состоявшийся в России 9 мая в честь 75-летнего юбилея Великой Победы, решили провести повторно. Точная дата проведения мероприятия пока неизвестна.

Окончательное решение о повторении воздушного парада уже принято, а его дата будет известна после того, как исчезнет риск распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в Министерстве обороны РФ.

Так как президент страны Владимир Путин объявил, что полноценный парад Победы состоится позже, когда опасность COVID-19 будет устранена, то в нем, естественно, примет участие и авиация.

Ожидаемое мероприятие не станет точной копией пролета авиатехники 9 мая. Вероятно, схемы пролетов и состав авиационных групп будут пересмотрены. Уже известно, что военные самолеты и вертолеты пролетят не только над Москвой, но и над другими российскими городами, список которых пока не готов.

Бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенант Валерий Горбенко предположил, что состав самих экипажей менять не будут. Ведь они уже участвовали в параде 9 мая, поэтому их будет проще подготовить к повторному мероприятию.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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