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Интерфакс-АВН

Черноморский флот готовится принять новый патрульный корабль проекта 22160

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Переданный на заводские ходовые испытания патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163) в Новороссийске, 21.04.2020
Переданный на заводские ходовые испытания патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163) в Новороссийске, 21.04.2020.
Источник изображения: Vovanus / fleetphoto.ru

"Павел Державин" будет передан в состав ВМФ до конца года

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Сформированный в Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) экипаж нового патрульного корабля (ПК) проекта 22160 "Павел Державин" прибыл в пункт базирования и начал размещение на борту корабля, сообщил в пятницу Черноморский флот.

"В ближайшее время экипаж во взаимодействии с заводскими специалистами приступит к освоению современных комплексов вооружения, механизмов и корабельных систем. Затем совместно с заводской сдаточной командой военнослужащие будут готовить корабль для проведения всех этапов заводских и государственных испытаний перед его приёмом в состав Черноморского флота", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечено, что "личный состав новостройки укомплектован исключительно военнослужащими по контракту, имеющими опыт военной службы на надводных боевых кораблях".

Ранее Минобороны РФ информировало, что "согласно контрактных сроков патрульный корабль "Павел Державин" будет передан в состав ВМФ России до конца 2020 года".

Это третий по счёту корабль проекта 22160, которые производят на Зеленодольском заводе имени Горького.

ПК проекта 22160 предназначены для несения патрульной службы, а также выполнения задач по предназначению в дальней морской и океанской зонах. Данная серия кораблей спроектирована и построена с применением модульной концепции вооружения. Часть вооружения на корабле постоянная, также имеется возможность разместить на борту дополнительное вооружение.

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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
22160
ЧФ
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