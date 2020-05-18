Войти
Интерфакс-АВН

На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" зафиксирована новая вспышка коронавируса

297
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В команде американского атомного авианосца ВМС США USS Theodore Roosevelt зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19 среди моряков, которые ранее дали негативный результат на тест и которым было разрешено вернуться на корабль, сообщили ВМС США.

Симптомы заболевания у них были выявлены на текущей неделе. Они были немедленно сняты с борта авианосца и помещены на карантин. Кроме того, еще 18 моряков, которые контактировали с заболевшими, также переведены на берег, где должны будут пройти тест на коронавирус, сообщил официальный представитель ВМС США капитан Майерс Васкес.

Он подчеркнул, что заболевшие коронавирусом ранее прошли тщательное тестирование. Никаких признаков заболевания у них выявлено не было.

Как сообщалось, в конце марта авианосец USS Theodore Roosevelt из-за вспышки коронавируса на борту был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Тогда было выявлено около 100 инфицированных COVID-19.

К настоящему времени зафиксировано 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом среди членов команды авианосца, состоящей из 4,8 тыс. моряков. Все 100% членов команды прошли тестирование.

После почти месячного карантина на борт авианосца вернулось большое количество моряков, которые в ходе трех тестов получили отрицательный результат на COVID-19. Именно среди них были выявлены новые случаи заболевания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
31.03.2020
Что добьет авианосцы США: вирус, ракеты или экономика
26.03.2020
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
04.03.2020
Авианосная группа США во главе с CVN-69 пройдет вблизи Сирии
25.01.2017
Сеть выходит в океан
19.09.2016
Нужна ли ядерная энергия для крейсера/эсминца?
03.03.2014
«Госхоки» на палубе авианосца «Теодор Рузвельт»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках