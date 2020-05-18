На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" зафиксирована новая вспышка коронавируса

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В команде американского атомного авианосца ВМС США USS Theodore Roosevelt зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19 среди моряков, которые ранее дали негативный результат на тест и которым было разрешено вернуться на корабль, сообщили ВМС США.

Симптомы заболевания у них были выявлены на текущей неделе. Они были немедленно сняты с борта авианосца и помещены на карантин. Кроме того, еще 18 моряков, которые контактировали с заболевшими, также переведены на берег, где должны будут пройти тест на коронавирус, сообщил официальный представитель ВМС США капитан Майерс Васкес.

Он подчеркнул, что заболевшие коронавирусом ранее прошли тщательное тестирование. Никаких признаков заболевания у них выявлено не было.

Как сообщалось, в конце марта авианосец USS Theodore Roosevelt из-за вспышки коронавируса на борту был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Тогда было выявлено около 100 инфицированных COVID-19.

К настоящему времени зафиксировано 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом среди членов команды авианосца, состоящей из 4,8 тыс. моряков. Все 100% членов команды прошли тестирование.

После почти месячного карантина на борт авианосца вернулось большое количество моряков, которые в ходе трех тестов получили отрицательный результат на COVID-19. Именно среди них были выявлены новые случаи заболевания.