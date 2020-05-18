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Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»

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Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что 9 мая 2020 года на параде войск Минского гарнизона в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, он представил перспективную разработку - гранатометный комплекс "Сапфир".

Белорусский 61-мм гранатометный комплекс "Сапфир" на военном параде в Минске 09.05.2020 (с) Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии

Новый гранатометный комплекс "Сапфир" разрабатывается с учетом опыта ведения боевых действий в условиях различных военных конфликтов и относится к концептуально новым средствам ведения ближнего боя.

Малый вес, компактность конструкции обозначили куда более широкий спектр боевого применения гранатометного комплекса "Сапфир", который может эффективно применяться как для борьбы с современными основными боевыми танками, бронированными, легкобронированными и небронированными целями, так и с живой силой противника в средствах индивидуальной бронезащиты, находящейся в бункерах, ДЗОТах, легких укрытиях полевого типа, а также сооружениях городского и сельского типов.

Комплекс включает транспортно-пусковой контейнер с многоцелевой боевой частью в сочетании с прибором управления огнем и прицельно-пусковым устройством.

Несмотря на свои габариты (750 мм длина) и небольшую массу (4,2 кг), гранатометный комплекс "Сапфир" способен поражать цели, находящиеся на максимальной дальности до 1000 метров от стрелка. При этом выстрел калибром 61 мм имеет эффективную (прицельную) дальность стрельбы 450 м, а пробитие по нормали гомогенной стальной брони составляет не менее 300 мм.

Cо стороны bmpd напомним, что впервые данный гранатометный комплекс в однозарядном исполнении под обозначением ММ-60 был продемонстрирован белорусским ООО "БСВТ-ВВ", входящим в структуру ГВТУП "Белспецвнештехника", на проходившей в Минске в мае 2017 года 8-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017. Разработчиком прицельного блока комплекса, предположительно, является минское Научно-производственное унитарное предприятие "Научно-технический центр "ЛЭМТ" БелОМО".

Белорусский 61-мм гранатометный комплекс "Сапфир" на военном параде в Минске 09.05.2020 (с) Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии

Белорусский 61-мм гранатометный комплекс "Сапфир" (с) Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Белоруссия
Продукция
ММ-60
Компании
БелОМО
Белспецвнештехника
Проекты
2020-й год
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4 комментария
№1
18.05.2020 11:41
Цитата, q
с прибором управления огнем
Когда же для РПГ подобное сделают!
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№2
18.05.2020 12:58
Цитата, q
Цитата, q
с прибором управления огнем
Когда же для РПГ подобное сделают!
как вы себе это представляете в РПГ  (Ручном Противотанком Гранатомете)?  к бойцу с РПГ привода и провода? ) )))
0
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№3
18.05.2020 16:04
Бронемашина из Китайя, это они 120 шт получили даром, но обязались "Великий Камень" связанным кредитом достроить и при этом отдали все свои наработки по ВПК(ДЗЗ приличная точность, разрешение снимков 0,1м) , за хорошие деньги. Тут же предложили Д.О.Рогозину за полмильярда.
Отказался.
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№4
18.05.2020 16:52
Цитата, emelya сообщ. №2
как вы себе это представляете в РПГ  (Ручном Противотанком Гранатомете)?  к бойцу с РПГ привода и провода? ) )))
А вы не в курсе что существуют прицелы к стрелковому оружию включающие лазерный дальномер и баллистический вычислитель, ночной канал. И нет никаких проблем с ,,приводами и проводами"
0
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