Войти
ТАСС

Россия разработает новую программу изучения Венеры

342
0
0
Планета Венера
Планета Венера.
Источник изображения: В© NASA

Основные ее этапы представят в 2021 году

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель ИКИ Лев Зеленый по случаю юбилея института.

"Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую несколько миссий, - сказал Зеленый. - Я думаю, что об основных чертах [программы] в следующем году мы сможем говорить публично".

По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Через два-три года возможен запуск второй "Венеры", потом третьей - к середине 30-х годов.

Зеленый уточнил, что миссии будут включать посадочные аппараты и различные средства для исследования атмосферы.

Уже разрабатываемый в настоящее время проект посадочной миссии "Венера-Д", отметил научный руководитель ИКИ, будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу. Переговоры с американцами, которые, по планам, будут партнерами в рамках проекта, запланированы в октябре. Однако из-за ситуации с коронавирусом "пока не понятно, как это произойдет", - возможно, переговоры пройдут в дистанционном формате, добавил ученый.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. Советский Союз отправил на планету несколько автоматических посадочных станций, в том числе "Венеру-13", которая проработала в агрессивной атмосфере Венеры при температуре почти 500 градусов Цельсия рекордные 2,5 часа. Исследования Венеры имеют значение как с точки зрения предупреждения вероятной парниковой катастрофы на Земле, так и в рамках поиска следов внеземной жизни.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
05.06.2013
Война в Сирии и истребители пятого поколения
14.01.2013
Космическая гонка вооружения: Китай наступает на пятки США
23.03.2011
Цели и задачи ООО «РТ-Энерго»
30.07.2010
Реорганизация компании "Морской старт" дает России шанс вдвое увеличить использование ее ракетно-космических технологий на мировом рынке
02.06.2009
ВМС Индии начинают новый тендер на закупку 6 разведывательных самолетов средней дальности
07.12.2006
РОССИЙСКОЕ ОРУЖИЕ РАСШИРЯЕТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА ИНДОНЕЗИЙСКОМ РЫНКЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках