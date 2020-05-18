Что общего у украинского "зенитного танка" Кентавр" с российской "Арматой"

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В 90-е годы на Украине по инерции пытались развивать начатые в советское время проекты. Так, продолжались работы над перспективным танком. Считалось, что для эффективного прикрытия вооруженных такой техникой подразделений потребуется новая боевая машина, лучше, чем ЗСУ-23-4 "Шилка" и 2С6 "Тунгуска".

Также были большие надежды на то, что зенитный ракетно - артиллерийский комплекс, получивший название "Кентавр", окажется востребован и у иностранных заказчиков.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Первоначально предполагалось, что на "зенитный танк" установят "адские молотилки" - 57-мм автоматические пушки С- 60. Однако позже было отдано предпочтение пушкам натовского калибра - 40 мм.

Поскольку башню занимало вооружение, в которое планировалось включить зенитные ракеты со сложным и достаточно громоздким прицельным оборудованием, экипаж задумывали переместить в корпус. В своеобразную бронированную капсулу, в чём-то похожую на ту, что имеется на "Армате".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Разумеется, оригинальным украинским решением это не было. Похожие варианты компоновки массово отрабатывались на советских ракетных танках, комплексах войсковой ПВО.

Вес ЗРАК должен был составлять 38 тонн, максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 500 км.

Планы были грандиозными, однако, как и многое в украинском ВПК они остались лишь на бумаге. Реализовать их так и не удалось, не оказалось ни технических, ни финансовых возможностей.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Потом была попытка скрестить Т-80УД и "Шилку", но и этот прожект потерпел неудачу.

Дмитрий Лемешко