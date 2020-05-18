Европейские десантные корабли в едином строю

Военно-морские силы Франции, Великобритании и Нидерландов 14 мая 2020 года устроили в районе Антильских островов демонстративное совместное маневрирование десантно-транспортных кораблей этих стран, находящихся с середины апреля в регионе в рамках так называемой операции Reliance по оказанию помощи в борьбе с пандемией коронавируса населению своих заморских островных территорий. В совместном учении приняли участие французский универсальный десантный корабль L 9015 Dixmude (типа Mistral), британский учебный вертолетонесущий корабль A 135 Argus и голландский многоцелевой корабль А 833 Karel Doorman (фактически является гибридом десантно-транспортного корабля и корабля комплексного снабжения).

Совместное маневрирование в районе Антильских островов французского универсального десантного корабля L 9015 Dixmude (типа Mistral), британского учебного вертолетонесущего корабля A 135 Argus и голландского многоцелевого корабля А 833 Karel Doorman, 14.05.2020 (с) министерство вооруженных сил Франции

Совместное маневрирование в районе Антильских островов французского универсального десантного корабля L 9015 Dixmude (типа Mistral), британского учебного вертолетонесущего корабля A 135 Argus и голландского многоцелевого корабля А 833 Karel Doorman, 14.05.2020 (с) министерство вооруженных сил Франции