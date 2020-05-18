Первый вертолет «Ансат» для МЧС России

АО "Вертолеты России" (входит в состав Госкорпорации "Ростех") сообщило 14 мая 2020 года, что поставило первый легкий вертолет "Ансат" для Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Машина была передана Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Фонд ГОЧС). Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России и дислоцируется на аэродроме Касимово.

Первый легкий вертолет "Ансат" (регистрационный номер RF-32751, серийный номер 33104), поставленный АО "Вертолеты России" для Министерства по чрезвычайным ситуациям России (с) АО "Вертолеты России"

Контракт на поставку был подписан ПАО "Казанский вертолетный завод" и Фондом ГОЧС в марте 2019 года. Вертолет "Ансат" передан заказчику в универсальном варианте исполнения, в салоне машины подготовлены места под установку медицинского модуля и установлены 7 пассажирских кресел. В Северо-Западном авиационно-спасательном центре МЧС РФ "Ансат" будет использоваться для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри кабины или на внешней подвеске, а также для решения специальных задач.

В данный момент вертолет находится в опытной эксплуатации авиационно-спасательного центра. На проводимых тренировках летчики отрабатывают различные способы посадки, пилотирование на малых и предельно малых высотах, осваивают новую авиационную технику на различных режимах полета.

"Вертолет "Ансат" впервые поставляется для МЧС РФ, и мы уверены, что он будет оценен по достоинству специалистами ведомства. Опыт применения "Ансатов" в санитарной авиации показывает, что легкость, маневренность, динамичность данной машины, а также высокая готовность к взлету позволяют решать самые разнообразные задачи, в том числе в условиях городской среды. В кооперации холдингов Ростеха машина постоянно совершенствуется, у вертолета появляются новые возможности: недавно получены сертификаты на систему аварийного приводнения, на установку комплекса для перевозки новорожденных, разработаны также другие модули для "Ансата", - отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

В рамках программы развития санитарной авиации заказчикам поставлено порядка 30 вертолетов, которые используются для доставки в медучреждения пациентов из труднодоступных районов. "Ансаты" несут службу по спасению людей в Московской, Волгоградской, Курганской, Кировской, Костромской, Тверской, Псковской, Нижегородской, Челябинской, Астраханской областях, в Республике Татарстан и других регионах России. География применения вертолетов постоянно расширяется.

В конце 2019 года для МЧС также было передано два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Один из вертолетов по контракту с Фондом ГОЧС оборудован внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн. Второй вертолет Ми-8МТВ-1 предназначен для Жуковского Авиационно-спасательного центра. Многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1 может использоваться для проведения спасательных операций, медицинской эвакуации, поиска потерпевших бедствие, тушения пожаров, разведки и мониторинга местности, воздушных перевозок.