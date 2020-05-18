Две правды родины свободной прессы

Эксперты установили, что англичане не получают достоверной информации

Британские СМИ, несмотря на свою постоянно декларируемую независимость и уже давно являющиеся рупором официального Лондона в информационной войне с Россией, заподозрили Москву в кибератаках на разработчиков вакцины от коронавируса. 4 мая издания The Guardian и Daily Mail написали, что хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины против COVID-19. Британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, подверглись хакерским атакам со стороны «враждебных государств», сообщила The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ).

Газеты заявили о возможной причастности к этим акциям России, Ирана и Китая. Daily Mail пишет, что были также атакованы базы данных о врачах и ученых, которые занимаются изучением коронавируса. В НЦКБ The Guardian сообщили, что количество подобных прицельных кибератак увеличилось. При этом газета пишет, что на сегодняшний день все попытки взлома систем научных организаций были безуспешными. Бывший аналитик Национального агентства по борьбе с преступностью (НАБП) Великобритании Джеймс Салливан считает, что пандемия приведет к увеличению активности со стороны «враждебных государств» и что подобные кибератаки могут усугубить политическую напряженность.

Семь лет назад в день празднования 20-й годовщины провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года Всемирного дня свободы печати, который на этот раз проходил под девизом «Говорить без страха: обеспечить свободу слова во всех средствах массовой информации», Радио «Свобода» (РС) выступило с панегириком в адрес британской прессы. Как объявила радиостанция, Великобритания традиционно считается страной с уходящей в XVII век традицией свободы прессы.

Британская пресса, отметила «Свобода», постоянно цитирует слова Уинстона Черчилля, говорившего, что «свободная пресса – самый опасный враг тирании». В Англии нет государственных средств массовой информации и нет законодательства, регулирующего их работу. Саморегулирование традиционно оставалось основным принципом их деятельности. До сентября 2014 года в Британии существовала независимая Комиссия по жалобам на прессу, которая была упразднена и заменена Независимой организацией пресс-стандарты (IPSO). Другим органом, осуществляющим наблюдение за соблюдением этических норм журналистики и честной конкуренции является Агентство коммуникаций (Ofcom), регулирующее работу теле- и радиокомпаний, а также почтовой службы. Оно было создано в 2002 году.

Агентство обладает широкими полномочиями, утвержденными государством. Согласно уставу, Ofcom представляет интересы граждан путем поощрения конкуренции вещателей и защиты населения от вредных или оскорбительных материалов. Агентство осуществляет лицензирование вещателей, разработку правил и политики в области публичного вещания, разбор конфликтов вещателей, поддержку свободной конкуренции, а также защиту радиочастотного спектра от злоупотреблений.

Исполнительный директор Общества редакторов (Society Of Editors), являющегося одной из самых влиятельных организаций британской прессы, Боб Сетчуэлл в интервью РС отметил, что главным залогом свободы прессы Соединенного Королевства на протяжении 300 лет остается принцип ее саморегулирования. «Было бы неверно утверждать, что у нас нет свободы прессы, хотя иногда кое-кто и пытается ее ограничить. Однако не в британской традиции репрессивные акции, направленные против журналистов, которые наблюдаются в других странах. Нельзя сказать, что у нас жизнь журналистов находится в опасности. Их не арестовывают, они находятся под защитой закона. Правда, сейчас возникают угрозы 300-летней свободе прессы в Британии, хотя у нас по-прежнему каждая газета сама регулирует свою деятельность. Практика показала, что существующий в Британии принцип саморегулирования прессы заставляет редакторов дважды подумать, прежде чем решиться на неоднозначную публикацию, которую можно было бы трактовать как угрозу общественным интересам или как вмешательство в частную жизнь. Наряду с этим принципом с викторианских времен у нас существует закон о клевете, который также является своего рода регулятором работы прессы. Полагаю, что в целом редакционные стандарты в британской прессе очень высоки», – заявил директор. Он также заметил, что «высокие стандарты британских СМИ многим обязаны существующей в стране подлинной свободе высказываний».

Сетчуэл подчеркнул, что в британской прессе нет партийных или профсоюзных газет: «Пресса не должна быть рупором какой-либо партии, организации или социальной группы. Это лишает ее независимости. Подлинно свободная пресса, даже если она принадлежит какому-то лицу, должна финансироваться за счет рекламы и продажи тиража. Традиция свободы прессы в Британии всегда основывалась на этом фундаменте. Существует непосредственная корреляция между успехом у своей читательской аудитории, читательским рейтингом и финансовой независимостью прессы. Только в этих условиях газета может позволить себе быть подлинно свободной».

Он заметил, что давление со стороны правительства является опасностью, которая всегда «подстерегает независимую журналистику, поскольку любое правительство стремится обуздать прессу, чтобы умерить ее критический пафос». «Парламентарии, конечно, не против свободной прессы, но такой, которая получала бы их одобрение, а не одобрение читателей», - заявил директор и отметил, что «свобода прессы мало зависит от способа передачи информации», главным гарантом ее независимости остается человек.

А вот заместитель генерального секретаря британского Национального союза журналистов (National Union of Journalists) Барри Фитцпатрик, в отличие от своего коллеги, в беседе с РС выразил обеспокоенность состоянием свободы прессы в стране: «Наш профсоюз и его члены озабочены состоянием свободы прессы. Главная угроза исходит от газетных магнатов, сосредоточивших в своих руках значительную часть влиятельных изданий. Эти собственники СМИ способны оказывать серьезное влияние в пользу различных партий или групп интересов. Задача нашего профсоюза противостоять этим влияниям и стоять на страже свободы прессы. За последние десять лет произошли революционные изменения в сфере информационных технологий. Многие традиционные издания переместились в интернет, а это, как ни странно, привело к уменьшению заработков журналистов. Нас беспокоит и высокая цена газет, и то, что многие электронные версии газет и журналов стали платными. Эти тенденции, естественно, снижают свободу получения информации. С другой стороны, бесплатные СМИ могут существовать только за счет рекламы или инвестиций. Если они становятся нерентабельными, это бьет по карману журналистов. Заботясь о положении журналистов, наш профсоюз тем самым борется и за свободу своих членов, и за свободу прессы. Свободная пресса не может существовать без свободных журналистов, чьи права защищены сильной и влиятельной организацией».

Соучредитель и редактор сайта Declassified UK, историк и автор пяти книг о внешней политике Британии Марк Кертис вместе со своими коллегами изучил публикации английских СМИ с целью определения, насколько издания дезинформирует общественность о роли страны в мире. Результаты изысканий в апреле этого года были опубликованы в южноафриканской газете Daily Maverick.

Авторы исследования определили, что национальная пресса последовательно изображает Великобританию сторонницей благородных идей, таких как права человека и первенство демократии. Однако новые статистические данные, полученные в рамках реализации проекта «Рассекреченная Великобритания», показали, что общественность не получает достоверной информации о ее внешней и военной политике.

Исследование показало, что население страны буквально бомбардируется сообщениями, отражающими взгляды политиков и декларируемых ими приоритетов. Кроме того, в ходе изучения публикаций различных изданий было установлено, что в британской прессе почти не публикуются сведения критического и независимого характера и не освещаются ключевые факты о ее внешней политике.

Авторы анализа рассматривали в основном печатные издания, а не такие, например, как Би-би-си (BBC). Они также установили, что между либеральной и консервативной прессой не существует каких-то значимых отличий.

Национальные печатные издания постоянно пропагандируют тот факт, что Британия в своей внешней политике преследует благородные цели и активно борется за права человека, за демократию и развитие зарубежных стран. Авторы исследования не нашли почти ни одной статьи, где говорилось бы о том, что Британия действует вопреки этим принципам.

Пресса в основном отражает точку зрения Консервативной партии, изложенную в 2019 году в ее предвыборном манифесте: «Мы считаем нашу страну силой добра… которая помогла покончить с работорговлей, а сейчас борется с современными рабством. Британия издавна является путеводной звездой свободы и прав человека».

Упоминания «репутации Британии» в газетных статьях подчеркивают отношение к ней со стороны журналистов. За последние пять лет данное словосочетание упоминалось в 500 статьях. В недавних передовицах отмечалось, что «репутация Британии оказывает позитивное глобальное влияние» («Индепендент»), «репутация Британии является маяком свободы и либеральных ценностей» («Дейли Мейл»), «репутация Британии свидетельствует о честности государства» («Файненшл Таймс»). «Таймс» отмечает «репутацию Британии как стабилизирующей силы в мире», а «Телеграф» пишет о «репутации Британии как поборницы прав человека». В статье на страницах «Мейл он Санди» прозвучал положительный отзыв о «репутации Британии на Ближнем Востоке и в Африке». В многочисленных статьях также отмечается, что брекзит нанес ущерб «репутации Британии» в мире, которую авторы считают абсолютно положительной.

В ходе исследований эксперты установили, что за последние пять лет в прессе было очень мало негативных оценок «репутации Британии» в мире. Редким исключением стала статья в «Файненшл Таймс» от 2018 года, где говорится о «репутации Британии как надежного убежища для грязных денег». Им также не удалось найти материалов о нарушении Лондоном норм международного права и устава ООН, как и упоминаний о том, что она содействует разжиганию войн и поддерживает режимы, нарушающие права человека.

Ключевые аспекты внешней политики Великобритании, особенно на Ближнем Востоке, в национальной прессе либо недооцениваются, либо вообще не освещаются.

Египетский режим Абдула Фаттаха ас-Сиси пришел к власти в 2013 году в результате государственного переворота, закончившегося гибелью сотен человек. Впоследствии гнет лишь увеличился: десятки тысяч его противников и журналистов угодили в тюрьму. Однако правительство Великобритании за этот период только углубило военные, торговые и инвестиционные отношения с режимом, по сути, стало его апологетом.

В Англии не существует государственных средств массовой информации. Фото Reuters

Тем не менее до декабря 2019 года авторам исследования не удалось найти ни одной статьи, в которой был бы рассмотрен весь спектр сотрудничества страны с режимом ас-Сиси. О нюансах его поддержки со стороны Великобритании упоминается только в нескольких статьях, главным образом в «Индепендент» и «Гардиан». Скудность освещения этой темы в прессе, отмечают исследователи, особенно поразительна, поскольку правительство последовательно декларирует свою поддержку режима ас-Сиси, особенно в военных делах.

В последние годы Великобритания углубила военное сотрудничество и с Израилем. Эта политика вызвала немало нареканий, поскольку серьезное нарушение прав человека и незаконное строительство поселений на оккупированном Западном берегу и в Газе не прекращаются. Королевский флот Великобритании провел учения с военно-морским флотом Израиля и готовит израильских офицеров.

Тем не менее за последние пять лет в национальной прессе Великобритании на эту тему не появилось ни единой статьи, хотя она и широко освещалась в некоторых израильских СМИ и в британском издании «Еврейская хроника» (Jewish Chronicle).

Израильская газета «Гаарец» (Haaretz) сообщила об эпохе «беспрецедентного британо-израильского военного сотрудничества». Но, когда в сентябре 2019 года израильские ВВС впервые в истории направили свои истребители в Великобританию, огласки в национальной прессе эта тема не получила — в отличие от израильской прессы и его Министерства обороны. Не освещалось в прессе и признание британского парламента в июле 2018 года, что Великобритания готовит для Израиля военных специалистов.

Аналогичное молчание характерно и для других ключевых британских отношений, например, с авторитарным Оманом – одним из ближайших союзников Великобритании на Ближнем Востоке. Умерший в январе 2020 года султан Кабус воцарился на троне в 1970 году после дворцового переворота, устроенного британскими спецслужбами. Британские чиновники и пресса его кончину оплакивали.

Как показал анализ «Рассекреченной Великобритании», британские журналисты преувеличивали популярность Кабуса в народе и неоднократно приводили сочувственные цитаты британских чиновников, которые изо всех сил старались похвалить мертвого диктатора и поддержать его неизбранного преемника, двоюродного брата Хайтама.

Поиск статей по Оману за пять лет до декабря 2019 года обнаружил лишь с полудюжины упоминаний о военной подготовке в Великобритании, причем истинную степень военной и иной поддержки режима не раскрывает ни одна из них. И это при том, что Оман фигурирует более чем в 900 статьях.

Как явствует из документов, раскрытых Эдвардом Сноуденом, Центр правительственной связи имеет в Омане сеть из трех шпионских баз под кодовыми названиями «Тимпан», «Гитара» и «Кларнет». Они обрабатывают огромное количество электронных писем, телефонных звонков и интернет-трафика, которые затем передаются в Агентство национальной безопасности США.

Существование этих баз впервые обнародовал в 2013 году «Индепендент», не раскрыв, однако, ни их кодовых названий, ни местонахождения. Подробнее данные Сноудена подытожил журналист-расследователь Дункан Кэмпбелл из издания «Реджистер» (Register).

С тех пор национальная пресса Великобритании эти базы не упоминала. Обнаружились лишь две статьи — в «Экспресс» (Express) и «Таймс» (Times), причем одного и того же автора, — где упоминается, что у Центра правительственной связи в Омане три базы.

Недостаточно освещаются прессой и многие аспекты британских отношений с Саудовской Аравией, несмотря на особую близость этих стран. Вне всяких сомнений, Саудовская Аравия — ближайший военный союзник и оружейный клиент Великобритании, но различные составляющие этого партнерства в основных средствах массовой информации умалчиваются.

В сентябре 2019 года «Рассекреченная Великобритания» раскрыла подробности британской программы в Саудовской Аравии стоимостью 2 млрд фунтов стерлингов — проекта коммуникаций Национальной гвардии Саудовской Аравии (Sangcom), который действует с 1978 года. Через эту программу Великобритания косвенно участвует как в защите королевского дома Саудовской Аравии, так и в войне в Йемене, где Национальная гвардия тоже участвует.

За последние пять лет Sangcom упоминался в прессе дважды — в «Таймс» и «Файненшл таймс» — и лишь 11 раз за последние 20 лет.

Неудобные истины регулярно преуменьшаются или вовсе замалчиваются прессой. Шесть лет назад американская организация «Интерсепт» (Intercept) опубликовала файлы Сноудена о секретном подразделении Центра правительственной связи, так называемой Объединенной разведывательной группы по угрозам. В частности, там рассказывалось о ее попытках внедрить в интернет ложные материалы. Эти операции включают отвлекающие маневры (когда материалы ложно приписываются другому автору) и посты от фальшивых жертв (когда в попытке очернить того или иного человека агент притворяется его «жертвой»).

После разоблачения Сноудена группа упоминалась в национальной прессе менее десятка раз — в основном в статьях по другим темам, а с 2016 года и вовсе считаные разы. Это резко контрастирует с тем огромным вниманием, которое уделяется тайным российским операциям.

Хотя британская пресса часто освещает сообщения ООН о пытках или тюремном заключении журналистов за рубежом, аналогичным сообщениям ООН о событиях в самой Британии внимания уделяется гораздо меньше.

Роль Великобритании в войне в Йемене, которая началась в 2015 году, тоже всячески занижается. В первые два года конфликта роль Великобритании упоминалась лишь в считаных статьях, несмотря на большое количество свидетельств тому в открытом доступе — в частности, ответы министров на вопросы парламента.

С тех пор вышло немало статей об экспорте британского оружия в Саудовскую Аравию, причем некоторые из них отмечали, что Великобритания готовит саудовских пилотов, а британские офицеры присутствуют на саудовских командных пунктах. И все же военная роль Великобритании еще глубже: Великобритания производит и хранит бомбы для саудовских самолетов и держит авиацию на ключевых базах.

Самым значительным исследованием, посвященным обширной роли Великобритании в йеменской войне, стал доклад независимых исследователей Майка Льюиса и Кэтрин Темплар, опубликованный в апреле 2018 года. Он получил широкую огласку в альтернативных СМИ, но в национальной прессе был упомянут лишь единожды – в «Гардиан».

Как показал доклад, британская поддержка Саудовской Аравии насчитывает порядка 7 тыс. сотрудников оружейных компаний, государственных служащих и командированных военнослужащих. В нем также приводятся доказательства военных обязательств Великобритании перед Саудовской Аравией, так и не раскрытые ни общественности, ни парламенту.

Большая часть национальной прессы придерживается линии, что Великобритания поддерживает «коалицию во главе с Саудовской Аравией» и отражает ложные заявления правительства, что в войне оно не участвует.

О действиях Британии в ходе сирийской войны СМИ сообщали мало и зачастую неверно. Вся информация о происходящих событиях в подавляющем большинстве случаев четко отражала приоритеты британского правительства. Пресса много писала о боевых действиях Британии против «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии, но ее тайным операциям против режима Асада практически не уделялось никакого внимания.

Британия начала свои тайные операции в Сирии в конце 2011 – начале 2012 года. «Таймс» и «Телеграф» время от времени писали о ее участии в этой войне. Однако «Гардиан» и «Обсервер» в один голос вещали о том, что Британия в Сирии «бездействует». В августе 2019 года «Обсервер» в редакционной статье «Постыдное бездействие Запада» написала о том, что «западные страны пренебрегают этой длящейся восемь лет войной».

В 2019 году «Гардиан» написала, что «США в основном держатся в стороне от Сирии, ограничиваясь контртеррористическими операциями против ИГИЛ и нанесением время от времени ракетных ударов» и указывалось, что «точно так же по большей части поступают Британия и Европа».

Однако к тому времени в американской прессе появилось сообщение о том, что в начале 2012 года Лондон стал тайно поставлять оружие группировкам сирийской оппозиции, привлекая к этому МИ6. Об этой «линии поставок» британская пресса с 2012 года упоминала всего шесть раз, причем об этом писали только «Индепендент» и «Гардиан». Такое невнимание весьма примечательно, поскольку за то же время Сирия была упомянута более чем в 150 тыс. статей.

В июле 2014 года в телепередаче «Вечер новостей» Би-би-си сообщила о том, что в 1980-х годах Британия продала Сирии компоненты, которые могли быть использованы для производства смертоносного отравляющего вещества нервно-паралитического действия – зарина. С тех пор в прессе появилось 985 статей с упоминанием слов «Сирия и зарин», причем всякий раз там утверждалось, что режим использовал это отравляющее вещество для осуществления химических атак. Но о роли Британии в поставке компонентов для него было упомянуто всего в семи статьях, то есть менее 1% общего количества материалов на данную тему, причем последняя статья датирована апрелем 2017 года.

Когда Вашингтон и Лондон обвинили Башара Асада в применении химического оружия в Думе под Дамаском в апреле 2018 года, британская пресса поверила им на слово, как будто не было лживой истории об оружии массового уничтожения в Ираке. Пресса придерживалась этой позиции даже тогда, когда стали появляться доказательства о сомнительности данных утверждений. Об этих доказательствах она также в основном ничего не сообщала.

В октябре 2019 года сайт «Викиликс»­ опубликовал свидетельства бывшего директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани, которые показывают, что эта международная организация замалчивала информацию о непричастности сирийского правительства к атаке в Думе. «Убедительные доказательства и не отвечающее правилам проведение следствия ОЗХО по делу о предполагаемой химической атаке в Думе подтверждают имевшиеся у меня сомнения и подозрения», – заявил директор. Его комментарий был упомянут только в издании «Мэйл он Санди».

Когда министры утверждают, что они отстаивают права человека во внешней политике, пресса редко оспаривает эти утверждения. Статей о поставках британского оружия репрессивным режимам появляется немало, и в них часто подчеркиваются противоречия утверждениям о защите прав человека. Однако авторы регулярно принимают на веру заявления о том, что в остальном Британия неуклонно поддерживает права человека в этих и других странах, считая это само собой разумеющимся.

В газетных статьях регулярно звучат утверждения о том, что Британия поставляет оружие режимам вопреки их репрессиям и нарушениям прав человека. А политика Лондона в отношении таких стран сосредоточена на оказании поддержки находящимся у власти режимам, если Британия отдает им предпочтение, и содействует им в борьбе с оппозицией.

Так, в Персидском заливе Британия издавна оказывает поддержку таким странам, как Саудовская Аравия и Бахрейн, содействуя их «внутренней безопасности». Это такой эвфемизм, обозначающий репрессии. Британия поставляет репрессивным режимам оборудование для ведения слежки, обучает военные кадры, очень редко критикует эти государства за нарушения прав человека и не меняет свой курс по отношению к ним. Все это помогает таким странам подавлять своих оппонентов.

В прессе очень редко пишут о том, что Британия в своей политике поддерживает репрессии против демократических движений и активистов. Британские СМИ чаще всего называют свою страну поборницей мирового развития, то есть они просто повторяют заявления правительства. И напротив, нет почти ни одной статьи, где утверждается, что Британия противодействует международному развитию или содействует усилению бедности во всем мире.

У Британии есть масштабная программа помощи, которая направлена на поддержку ряда достойных проектов. Но в значительной степени эта программа призвана обеспечивать достижение британских внешнеполитических целей и интересы британского бизнеса. Правительство открыто заявляет, что такая помощь содействует росту «британского влияния в мире» и «усилению влияния в Африке», а также помогает «отстаивать британские стратегические интересы». Британская помощь также содействует коммерческим интересам страны, поскольку она направлена на приватизацию образования в развивающихся странах и на финансирование проектов, которые помогают пробританским репрессивным режимам.

Вот такие две правды о самой свободной прессе в мире существуют сегодня. И вторая из них полностью соответствует реальному положению вещей.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»