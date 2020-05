США берутся за электронные томагавки

Американские военные стратегии отбрасывают мир в прошлый век

Военная мысль США работает над полной неуязвимостью своей территории от средств поражения любой современной державы. Текущие военные разработки воссоздают для России те вызовы и угрозы, которые Советский Союз связывал с концепцией «стратегической оборонной инициативы» (СОИ) президента Рональда Рейгана. Успех программы «Звездных войн», как ее окрестили американские СМИ, возвратил бы мир к ситуации 1945 года, когда только Соединенные Штаты располагали ядерным оружием, могли диктовать волю всему миру и оставались недосягаемыми для вооруженных сил других государств.

Сегодня ситуация повторяется. Ряд проектов программы СОИ, предусматривающих использование активных средств поражения, основанных на новых физических принципах, продолжают совершенствоваться и сейчас. В американских конструкторских бюро зачинается революция в военном деле, и она дает администрации США основания полагать, что новейшие вооружения смогут нейтрализовать или обесценить ядерное оружие России.

«Система военных систем» – мать современных военных концепций

В 1996 году адмирал Уильям Оуэнс написал для Института исследований национальной безопасности статью, где изложил идею «системы военных систем». Через два года она была оформлена в качестве концепции «сетецентрической войны» (Network centric warfare) в статье вице-адмирала Артура К. Себровски и Джона Гарстки. Концепция предусматривала интеграцию разведывательных систем, системы управления и контроля, а также систем высокоточных вооружений с тем, чтобы обеспечить быструю оценку ситуации, определение целей и распределение военных задач. Предполагалось, что это избавит военачальников от известной проблемы «тумана войны», когда командиры вынуждены принимать решения на основе неполных или недостоверных данных.

Помимо информационных систем, концепция «сетецентрических войн» опиралась на создание передовых разведывательных систем, системы военного управления и на высокоточное оружие. Она переводила информационное превосходство в боевую мощь, эффективно связывая в боевом пространстве части и подразделения. Основными принципами сетецентрической войны являются распределенность, связность, разделение функций, удаленное управление, использование искусственного интеллекта, применение высокоточных вооружений.

Инструменты информационной составляющей концепции сетецентрической войны:

•→военный интернет вещей;

•→облачные хранилища и облачные вычисления;

•→автономные системы;

•→космический эшелон связи.

Заметим, что важные компоненты создаваемой архитектуры, например военный интернет вещей, военные облачные хранилища, появляются только сейчас. Так, интернет вещей тесно завязан на технологию передачи данных 5G. Американская версия 5G в настоящее время проходит тестирование на четырех военных базах.

Война в облаке

На протяжении нескольких лет американские эксперты вели дискуссии об информационной архитектуре вооруженных сил будущего. Один из ключевых вопросов заключался в том, где надлежит хранить и обрабатывать полученную информацию – на борту боевой платформы, в центре управления, либо в облачном хранилище. В последние годы архитектура начинает приобретать определенные формы. В октябре 2019 года Microsoft заключила контракт с Министерством обороны США на разработку облачных технологий для Пентагона стоимостью 10 млрд долл.

Рода войск США тестируют пилотные проекты по увязыванию различных платформ в единую командно-информационную сеть.

Так, в октябре 2018 года ВМС США создали «Исследовательский проект по информационным войнам» (Information Warfare Research Project) для разработки технологий в области кибервойны, облачных вычислений, разведки.

В 2019 году ВМС США в качестве эксперимента перенесли в облако инструменты планирования ресурсов флота (enterprise resource planning ERP), которые ранее располагались в правительственных центрах обработки данных. Гибкая командно-информационная архитектура обеспечила надежное управление; повысила осведомленность о боевом пространстве; позволила различным подразделениям вести скоординированный огонь. Сегодня как минимум 64% кораблей ВМС США оснащены этим инструментом.

ВВС США активно используют терминалы Link 16 для обеспечения связи между истребителями США и ряда государств-союзников в рамках программы MIDS. В ее разработке помимо США участвуют Франция, Германия, Италия и Испания. С помощью Link 16 военные самолеты, корабли и наземные силы могут обмениваться тактической картиной почти в режиме реального времени.

В рамках проекта «Миссури» ВВС США организовали информационную связку истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Дополнительный проект «Игуана» позволил подключить в информационную систему данные с самолета-шпиона U2 и космических спутников. В 2019 году ВВС провели эксперименты по подключению к проекту военных транспортных самолетов, морской и наземной военной техники. В настоящее время в сеть интегрируют воздушный беспилотник «Валькирия».

Аналогичные проекты информационной интеграции сил и средств по мере возможностей ведут и другие страны НАТО: в частности, Германия финансирует проект «Прозрачное поле боя» (gläsernen gesichtsfeldes).

ИИ верхом на дроне

В апреле 2017 года директор Объединенного центра искусственного интеллекта (Joint AI Center) генерал-лейтенант Джек Шанахан озвучил стратегию «алгоритмической войны», которая подразумевала использование искусственного интеллекта для анализа собранной разведывательной информации. Для ее реализации в проект под названием MAVEN была привлечена корпорация Google. В рамках проекта алгоритмы на основе ИИ обрабатывали гигантские массивы фото- и видеоинформации, собранной беспилотными летательными аппаратами в Ираке и Афганистане. Впечатляющие успехи проекта привели к появлению десятков новых программ. В 2018 году под давлением общественности компания Google вышла из проекта Maven. Пентагон подрядил для этой работы корпорацию Booz Allen. При этом бюджет проекта вырос почти в десять раз.

В 2014 году министр обороны США Чак Хейгел одобрил разработанную Центром стратегических и бюджетных оценок CSBA концепцию Defense Innovation Initiative (которую иначе называют «третьей компенсационной стратегией»). Программа делала акцент на беспилотных операциях, что подразумевало разработку малозаметного перспективного БПЛА большой дальности, в том числе морского базирования, и семейства различных боевых беспилотных авиационных систем.

Современная военная стратегия США предусматривает возрастающее значение операций с участием ударных беспилотных летательных аппаратов, а также надводных и подводных дронов.

Автономные самолеты-заправщики позволят вдвое увеличить безопасную дистанцию, с которой американский авианосец сможет наносить удары по территории противника. Программа ВВС ВМС США MQ-25 Stingray предполагает, что в середине 2020-х годов беспилотные заправщики возьмут на себя функцию воздушной заправки для авиакрыла авианосца.

Другое направление развития беспилотных летательных аппаратов – БПЛА сопровождения. В рамках проекта Low Cost Attritable Aviation Technologies (LCAAT) научно-исследовательская лаборатория ВВС США создает беспилотник XQ-58 Valkyrie, который будет предназначен для сопровождения истребителей F-22 или F-35. Предполагается, что во время боевых заданий дрон сопровождения будет нести на борту системы наблюдения, РЭБ, связи, а также вооружение. «Дроны-партнеры» должны стать «расходным материалом» войны, они возьмут на себя часть функций пилота, а при необходимости примут удар вместо него.

В рамках другого проекта под названием Gremlins под эгидой ДАРПА разрабатывается технология доставки роя дронов с помощью транспортного самолета в зону, где они выполнят ударные, разведывательные или другие задания, а после выполнения будут возвращены обратно на борт самолета и через 24 часа готовы к новой миссии. Предполагается, что доставлять Гремлинов в зону боевых действий сможет как бомбардировщик, так и истребитель, и даже другой беспилотный материнский воздушный корабль.

Наиболее существенные реформы ожидают ВМС США. В 2017 году была принята концепция «Призрачный флот» (Ghost Fleet). Согласно ей наземные, воздушные и подводные беспилотники будут синхронно взаимодействовать и выполнять широкий спектр боевых задач, не подвергая риску морских пехотинцев и экипажи кораблей.

В целях развития «Призрачного флота» ВМС США обязали группу экспертов к сентябрю 2020 года представить в американский Конгресс «концепцию эксплуатации больших и средних беспилотных надводных судов». Она предусматривает «организацию, укомплектование экипажем, обучение, оснащение, поддержание в рабочем состоянии и внедрение и оперативную интеграцию среднего беспилотного надводного транспортного средства и большого беспилотного надводного судна с отдельными плавучими подразделениями, а также с авианосными ударными группами, экспедиционными ударными группами и группами надводного действия».

Принятие концепции будет означать значительные перемены как в планах строительства флота, так и в стратегии его применения, где автономные подводные и надводные аппараты будут интегрированы в авианосные и экспедиционные ударные группы. В перспективе одного-двух десятилетий американский флот может поменять свою архитектуру в пользу большей рассредоточенности беспилотников с объединением их в глобальную сеть и с управлением из удаленных центров. Согласно представленному в Конгресс докладу о больших беспилотных надводных и подводных аппаратах ВМС, возможная тактика применения морских дронов может заключаться в том, чтобы рассредоточить флот в военное время, позволить дронам принять ракетные удары противника, а затем быстро нанести ответные удары.

Первый компонент этой системы – автономный беспилотный надводный корабль Sea Hunter – уже принят на вооружение ВМС США. Он построен в рамках программы DARPA «Беспилотный корабль противолодочной войны». Беспилотник предназначен для поиска и преследования подводных лодок в составе роя. Испытания корабля показали высокую эффективность: судно способно за 70 суток автономного плавания преодолеть 19 000 км при скорости 12 узлов.

Другой проект ВМС, предназначенный для подводных операций, назван CLAWS («Когти»). Согласно недавно принятому бюджету на НИОКР ВМС США (US Navy R&D budget), разработанный компанией Boeing 25-метровый 50-тонный подводный аппарат Orca XLUUV получит на вооружение 12 торпед и будет обладать «ударными средствами» (Strike capability), а также возможностью ведения борьбы с надводными судами (anti-surface warfare). Автономная субмарина с оружием и искусственным интеллектом предназначена выполнять операции частично без контроля со стороны человека. Аппарат Orca XLUUV будет принят на вооружение в 2023 году. Сочетание Orca XLUUV с Sea Hunter будет представлять угрозу для морской составляющей ядерной триады России, поскольку поставит под сомнение ее главное преимущество – скрытность.

Для связи с беспилотными судами и управления автономными миссиями ВМС США создали архитектуру управления CARACaS (Control Architecture for Robotic Agent Command and Sensing, or CARACaS), которая позволяет беспилотникам анализировать динамические оперативные ситуации при выполнении поисковых задач, защите гавани, наблюдении, ведении РЭБ, десантных операциях и даже при атаке в составе роя.

Космос наносит безответный удар

Самые значительные проявления революции в военном деле могут произойти в космической отрасли США.

Космические программы Пентагона засекречены, что создает дополнительные риски для стратегической стабильности. Известно, что в США ведутся проекты по созданию многоразовых космических гиперзвуковых систем, миниатюрных космических аппаратов, проекты по перехвату космических аппаратов с применением спутников-инспекторов, кинетическому и некинетическому воздействию на спутники. Особенно опасны проекты по направленному воздействию на системы управления ядерным оружием. Наблюдается тенденция к обеспечению взаимозаменяемости противоракетного и противоспутникового оружия. Американские активы в космосе становятся все более интегрированы и взаимозаменяемы.

США рассчитывают одержать победу в гонке вооружений за счет подключения союзников к совместным проектам для объединения средств и технологий, в том числе в интересах унификации и объединения потоков данных.

Цель – Россия

Перспективные американские военные технологии нацелены на то, чтобы обесценить российские ядерные вооружения:

•→морские беспилотные охотники могут поставить под сомнение скрытность российских подводных крейсеров стратегического назначения. Безэкипажные корабли и подводные дроны смогут продолжительное время в автономном режиме отслеживать и преследовать ПЛАРБ, а в случае необходимости – нейтрализовать их;

•→космические системы слежения и наведения лишат неуязвимости передвижные грунтовые ракетные комплексы;

•→лазерное оружие и излучатели нейтральных частиц космического базирования через несколько лет выйдут на уровень мощности, который будет позволять нейтрализовать баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Тот факт, что Соединенные Штаты сегодня проводят политику отказа от договоренностей по контролю над вооружением, которые могут связать руки и подорвать технологическое лидерство, подтверждает, что на волне революции в военном деле Вашингтон надеется гарантировать свое глобальное военное доминирование и обеспечить национальную безопасность практически от любых угроз.

Вадим Козюлин

Вадим Борисович Козюлин – профессор Академии военных наук, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности, член Совета ПИР-Центра.