Миротворцы в Ираке

В 2018 году Жанин Хеннис-Плассхерт назначена главой Миссии ООН по оказанию содействия Ираку. Фото со страницы Генеральных штатов Нидерландов в Flickr.

От наших дней до кувейтского конфликта

В 2020 году Ирак продолжает сталкиваться с новыми трудностями. События в этой стране подробно освещаются с точки зрения военной и политической. Однако хотелось бы взглянуть на роль миротворцев и дипломатов в этом непростом регионе.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИССИЯ В ИРАКЕ

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) была учреждена 14 августа 2003 года в соответствии с резолюцией 1500 (2003) Совета Безопасности в целях координации действий учреждений Организации Объединенных Наций и международных организаций, оказывающих гуманитарную помощь и содействие в восстановлении Ирака, а также поддержки мер по восстановлению и созданию новых институтов на национальном и местных уровнях.

Данная политическая миссия действует под руководством Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ).

Однако военный персонал для охраны миссии в Ираке подбирает и выделяет другая структура – Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ).

Миссию также поддерживает Департамент оперативной поддержки. Кроме того, в Ираке действует 13 международных организаций.

Военнослужащие миссии охраняют здания ООН, штаб-квартиру и строения в Зеленой зоне Багдада. В миссии находится 237 миротворцев: Фиджи направило 160 человек, Непал – 77.

Гражданский персонал: международный - 313, национальный – 491, добровольцы - 2.

В декабре 2018 года Жанин Хеннис-Плассхерт (Нидерланды) назначена Специальным представителем и главой Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (7-й представитель).

Г-жа Хеннис-Плассхерт имеет более чем 20-летний опыт политической и дипломатической работы, она выполняла функции министра обороны Нидерландов с 2012 по 2017 год. Она несет общую ответственность за деятельность ООН в Ираке и обеспечивает политическое и оперативное руководство на высоком уровне в процессе работы Миссии.

С начала года Совет Безопасности ООН трижды рассматривал доклады по ситуации в Ираке.

21 февраля представлен доклад «О прогрессе, достигнутом в выполнении мандата Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ)». В докладе на 20 страницах освещаются основные события, имеющие отношение к Ираку, и содержится обновленная информация о деятельности ООН в Ираке.

4 января ГС представил «Десятый доклад об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о спектре усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой». Отмечено, что «МООНСИ продолжала оказывать материально-техническую и административную поддержку следственной группе Организации Объединенных Наций по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные ДАИШ/«Исламским государством Ирака и Леванта», в выполнении группой ее мандата».

20 февраля ГС представил «25-й доклад о пропавших без вести гражданах Кувейта и третьих стран и пропавшем кувейтском имуществе, включая национальные архивы». Вывод скромный: «Каких-либо новых событий, связанных с возвращением кувейтского имущества, включая возвращение национальных архивов, не произошло».

Зато на другом направлении есть заметный прогресс: «Энергичные усилия, которые продолжают прилагаться всеми вовлеченными сторонами в отношении досье по пропавшим без вести гражданам Кувейта и третьих стран, приносят свои плоды».

ЛИНГВИСТИКА – ДЕЛО ТОНКОЕ

Слово «брифинг» упоминается в дипломатической и миротворческой практике ежедневно. Оно пришло в лексикон дипломатов из профессиональной речи английских летчиков, в которой брифинг буквально означал «краткий предполетный инструктаж». Затем слово «брифинг» вышло за пределы профессиональной речи летчиков, получило более широкое осмысление.

Надо сказать, что брифинг проводится далеко не всегда кратко. На заседаниях СБ ООН, к примеру, брифинг может продолжаться более двух часов, а затем переходить в консультации.

В зависимости от обстановки слово «брифинг» необходимо переводить корректно. Иначе могут возникать весьма забавные моменты.

Например, лет сорок назад прибыл наш полковник с ознакомительной поездкой в район миротворческой миссии. Ему перевели: «С вами проведет инструктаж капитан Н. – начальник оперативного отдела». Немедленно последовал ответ: «Как это капитан может инструктировать полковника?» Как говорится, лингвистика – дело тонкое. На самом деле полковника никто не собирался инструктировать, а лишь провести ознакомительный брифинг.

Вернемся к брифингу Совета Безопасности. На основе вышеупомянутых докладов 3 марта 2020 года. СБ провел заседание по Ираку, длившееся два часа. Выступили все 15 членов СБ ООН и представитель Ирака. В 18 часов по московскому времени началась прямая трансляция брифинга г-жи Хеннис-Плассхерт.

На брифинге затрагивались следующие темы: о последних событиях и ситуации в Ираке и о двух последних докладах Генерального секретаря – о МООНСИ и по вопросу пропавших без вести граждан Кувейта и третьих стран и пропавшего кувейтского имущества, включая национальные архивы.

Газета «Багдад пост» вышла с заголовком «Глава МООНСИ призывает иракских лидеров «действовать быстро», чтобы положить конец политическому параличу».

А на сайте МООНСИ размещен полный текст ее выступления, которое завершается известной фразой: «strength at home is a prerequisite for strength abroad» – «Сила внутри страны является необходимым условием для силы за рубежом».

Были и более решительные замечания: «Большое количество вооруженных групп, действующих вне государственного контроля, не позволяют стране функционировать, их нужно ликвидировать». «Лидерам страны придется действовать быстро и ставить интересы государства выше всего остального».

Представитель РФ выражал тревогу, обеспокоенность и сдержанность: «С тревогой отмечаем сохранение в стране высокого уровня террористической угрозы. Положение усугубляется активизировавшимся «перетеканием» из Сирии террористов ИГИЛ. Убеждены, что эффективно противостоять этому вызову можно только через максимально широкую координацию контртеррористических усилий».

Бывает, что после брифинга председательствующий делает заявление или делается заявление для прессы. Ни первого, ни второго не последовало. Господа удалились для консультаций за закрытыми дверями по данному вопросу. Об американских войсках в Ираке на брифинге не упоминалось.

А в это же время в Багдаде проведено мероприятие, посвященное борьбе с разжиганием ненависти, в присутствии заместителя генерального секретаря ООН Адамы Дьенга.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ МИССИЯ НАТО

В настоящее время в Ираке небоевую миссию НАТО возглавляет представительница Канады генерал-майор Дженни Кариньян. Звание бригадного генерала присвоено ей в июне 2016 года, генерал-майора – в августе 2019 года.

В 2011 году Дженни Кариньян внесена в список 100 влиятельных женщин Канады.

Она также получила награду генерал-майора Ганса Шлупа за выдающиеся достижения в области международных отношений.

Командовала инженерно-саперным полком и военным колледжем. Служила в Боснии, на Голанских высотах и в Афганистане. Имеет степень магистра и почетного доктора.

Кариньян получила престижную медаль Gloire de l’Escolle, которой отмечаются выпускники Университета Лаваль, отличившиеся профессионально и в служении своим общинам.

В начале года миссию в составе 500 человек собирались закрыть, но передумали.

Кстати, Латвия заявила, что с 1 марта латвийские военные возобновляют свою миссию в Ираке в составе датского контингента. Шесть латвийских военнослужащих будут находиться в военной миссии в Ираке до 1 февраля 2022 года.

Назовем некоторые задачи иракской миссии.

По просьбе иракских властей это не боевая миссия. Она основана на партнерстве и инклюзивности, а также на полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Ирака.

Во-первых, это поддержка и развитие иракского учебного потенциала, обучение иракских инструкторов по различным дисциплинам, включая противодействие самодельным взрывным устройствам, обезвреживание взрывоопасных боеприпасов, разминирование, гражданское военное планирование, военная медицина и техническое обслуживание транспортных средств.

Во-вторых, противодействие терроризму, помощь Ираку в наращивании потенциала своих сил безопасности и предотвращении повторного появления террористических групп.

Подготовка ведется в Багдаде, Таджи и Басмая. Консультативные мероприятия проводятся в Багдаде, в том числе в Министерстве обороны Ирака, в канцелярии советника по национальной безопасности и в соответствующих органах национальной безопасности.

РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ В ИРАКО-КУВЕЙТСКОЙ МИССИИ

Миссия UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission) – ИКМООНН (ирако-кувейтская миссия ООН по наблюдению) создана после освобождения Кувейта в апреле 1991 года. Смешанная миссия, в ее состав входили как военные наблюдатели, так и войсковые подразделения с задачей наблюдения за ситуацией на ирако-кувейтской границе. Численность: военнослужащие – 1099 человек, международный гражданский персонал – 61, местный гражданский персонал – 169 человек. Продолжительность миссии: с 1991 по 2003 год.

Российские наблюдатели начали службу в миссии в 1991 году. Часть наблюдателей была переведена из Органа ООН по наблюдению за выполнением перемирия в Палестине. В мае 1991 года тогда еще СССР направил в ИКМООНН 20 миротворцев.

В Кувейте побывало 72 российских миротворца, из них шесть находились дважды. Их имена занесены в книгу «На службе мира». Приобретен важный миротворческий опыт.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.