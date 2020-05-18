Подловить мину: подводные роботы-охотники прошли первую проверку

Военные моряки впервые протестировали уникальных роботов-охотников. В Средиземном море прошли масштабные учения по преодолению минных заграждений противника. Новейшие корабли — патрульный «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов» — с помощью подводных беспилотных систем «Диамант» и «Александрит-ИСПУМ» нашли взрывоопасные боеприпасы, которые были «уничтожены» артиллерийским огнем. Эксперты считают, что корабли с такой техникой будут незаменимы в этом неспокойном регионе.

Военные моряки впервые протестировали уникальных роботов-охотников. В Средиземном море прошли масштабные учения по преодолению минных заграждений противника. Новейшие корабли — патрульный «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов» — с помощью подводных беспилотных систем «Диамант» и «Александрит-ИСПУМ» нашли взрывоопасные боеприпасы, которые были «уничтожены» артиллерийским огнем. Эксперты считают, что корабли с такой техникой будут незаменимы в этом неспокойном регионе.

В масштабных маневрах по разведке и преодолению условных минных заграждений были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», МРК «Орехово-Зуево», а также патрульный «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов». Согласно сценарию, два последних корабля должны были обнаружить и проделать проход в заграждении противника, открыв путь отряду.

Без тральщиков не обойтись

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, «Иван Антонов» и «Дмитрий Рогачев» использовали подводные беспилотники. В частности, тральщик искал мины с помощью систем «Диамант» и «Александрит-ИСПУМ». После их работы экипажам фрегата «Адмирал Григорович» и МРК «Орехово-Зуево» осталось форсировать район по протраленной полосе и уничтожить артиллерийским огнем макеты всплывших на поверхность мин.

Все задачи были успешно выполнены, отметили источники «Известий» в военном ведомстве. Удачная операция по тралению позволила отряду быстро и без потерь выйти в заданный район, чтобы выполнить боевую установку.

В учениях участвовали новейшие корабли, спроектированные и построенные в постсоветский период. Это говорит о том, что они начинают играть главную роль в Средиземном море, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Российским кораблям, которые сейчас постоянно находятся в этом регионе, без современных тральщиков не обойтись, — заявил он «Известиям». — Ситуация там непростая. В Сирии продолжается гражданская война. Террористы окончательно не побеждены, от них по-прежнему можно ждать любых неприятностей. На Ближнем Востоке уже были случаи минирования важных морских путей. В частности, в 1984 году неизвестные установили боеприпасы в Красном море. Тогда несколько кораблей и судов получили серьезные повреждения, а в экипажах были и убитые, и раненые.

Средиземноморская эскадра СССР в обязательном порядке имела в своем составе тральщики. Они не только отвечали за противоминную оборону, но и выполняли роль патрульных судов, резюмировал Дмитрий Болтенков.

В Средиземном море глубины меньше, чем в Черном. Поэтому мины можно поставить не везде, сообщил «Известиям» старший научный сотрудник Центра анализа стратегии и технологий Михаил Барабанов.

— В Средиземном море надо вести боевую подготовку с применением подводных беспилотников в обширных районах, — подчеркнул эксперт. — С учетом разности глубин, а также отработки действий по разминированию разных типов боеприпасов.

Мины до сих пор являются одним из самых опасных и при этом дешевых видов оружия, отметил главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— В последние годы было разработано много модификаций, — сообщил специалист «Известиям». — Боеприпасы могут устанавливать не только с кораблей и подводных лодок, но и с самолетов. К привычным донным или якорным минам добавились «умные» — они могут пропускать небольшие плавсредства и активироваться только в том случае, если над ними проходит крупный корабль. Боеприпасы могут быть и носителями торпед — отделившись, те поразят цель, находящуюся в отдалении от места закладки.

Аппаратура при нем

Тральщик «Иван Антонов» относится к новому поколению кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Он выполнен по последнему слову техники. В частности, имеет невидимый для магнитных взрывателей боеприпасов корпус из стеклопластика.

Для поиска и уничтожения мин на борту находится система «Диамант», которая включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами. Устройство предназначено для обезвреживания заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, что позволяет им спокойно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитомеров.

За обнаружение глубоководных объектов отвечает интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». В ее состав входит телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м. Его скорость составляет порядка 3–6 м/с. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

После обнаружения опасных предметов в дело вступают подводные роботы, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить. Дистанционная тактика разминирования сводит риск для личного состава к минимуму. С тральщиками хорошо взаимодействуют патрульные корабли проекта 22160 — к ним относится «Дмитрий Рогачев». Их специально разрабатывали для охраны судов при морских переходах и защиты военно-морских баз.

Такие корабли могут брать на борт беспилотные летательные и подводные аппараты, а также один вертолет Ка-27, Ка-29 или Ка-52М. Артвооружение состоит из автоматической 76-миллиметровой пушки. В арсенале есть крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе могут быть установлены противокорабельные Х-35 в контейнерном исполнении. А также — различные виды тралов, минно-торпедное вооружение, зенитный комплекс «Игла», 30-миллиметровая пушка АК-306 и пулеметная установка.

ВМФ всё время совершенствует тактику противодействия различным угрозам. В частности, недавно было отработана борьба с субмаринами противника в районах военно-морских баз. В учениях участвовали несколько малых противолодочных кораблей (МПК) и один патрульный проекта 22160 — «Василий Быков». Он наводил на цели МПК, которые уничтожали подводные лодки глубинными бомбами. Новинка уже получила на сленге моряков неформальное название «охотничья стая».