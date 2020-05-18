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Раскрыта природа НЛО

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Источник изображения: Изображение: United States Navy

Имеющийся в распоряжении Военно-морских сил (ВМС) США лазер способен создавать двух- и трехмерные плазменные изображения, которые сторонние наблюдатели могут принять за неопознанные летающие объекты (НЛО), пишет Forbes, ссылаясь на соответствующий американский патент.

Согласно журналу, подобная технология ВМС предназначена для обмана инфракрасных датчиков ракет с самонаводящимися головными частями. В частности, лазер помещается в хвостовую часть самолета, а соответствующая плазменная мишень создается на практически любом расстоянии от летательного аппарата.

В Popular Mechanics скептически оценили такое объяснение природы НЛО. В издании уверены, что только некоторую часть раскрытых инцидентов, связанных с неопознанными летающими объектами, можно объяснить использованием лазеров. В частности, согласно Popular Mechanics, именно такие плазменные изображения видны камерой AN/ASQ-228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared (ATFLIR) истребителя F/A-18E/F Super Hornet.

В апреле Пентагон официально обнародовал и признал подлинность трех коротких видео с НЛО.

В октябре 2019 года The Drive сообщило, что Армия США подтвердила заключение контракта с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), созданной при участии бывшего фронтмена группы Blink-182 Тома Делонга, на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
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