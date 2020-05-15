Войти
Военно-промышленный курьер

С-400 торпедирует производство американского истребителя F-35

394
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Исключение Турции из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 обернулось проблемами для США.

Производство новейшего американского истребителя выбивается из графика, так как турецкая сторона прекратила производство ряда комплектующих, сообщает Breaking Defense. В настоящее время не менее 15 частей самолета не производятся в необходимом количестве, сказано в отчете Счетной палаты США.

Число деталей, которые производитель получал с опозданием, возросло с 2 тысяч в августе 2017 года до 10 тысяч в июле 2019 года. При этом порядка 60 процентов дефицита запчастей приходится на 20 поставщиков.

Напомним, что в 2019 году США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары. Таким образом Вашингтон отреагировал на приобретение турками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Турция производила более тысячи деталей, используемых при сборке F-35, причем некоторые комплектующие производилась только турецкими предприятиями. США удалось найти замену большинству турецких поставщиков, однако пока неизвестно, возрастет ли из-за этого цена деталей, а также как это скажется на темпах производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
06.09.2019
После проявленного Эрдоганом интереса к покупке Су-35 и Су-57 начались первые консультации, но до контрактов еще не дошло - глава ФСВТС России
02.09.2019
Российские истребители Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение за Анкарой - вице-премьер Борисов
19.08.2019
35 на 35: чем обернется срыв поставок американских истребителей Турции
24.07.2019
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
11.04.2019
Турция задумывается о покупке альтернативы F-35 "где-нибудь ещё"
15.06.2018
Турецкие ВВС должны получить первый F-35 через неделю. Конгресс США против
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 12:03
  • 3
От слов к делу: почему России нужен новый легкий истребитель
  • 15.05 11:38
  • 22
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 15.05 11:02
  • 1
В США заметили подготовку России к завершению строительства газопровода «СП-2»
  • 15.05 10:33
  • 28
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 15.05 09:33
  • 1
Для ВМС Франции собираются заказать перспективный атомный авианосец
  • 15.05 09:24
  • 1
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
  • 15.05 09:16
  • 1
Индийский генерал: Невозможно победить в войне, экспортируя зарубежные вооружения
  • 15.05 09:13
  • 1
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
  • 15.05 08:26
  • 12
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 15.05 08:06
  • 62
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 15.05 05:55
  • 709
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.05 05:54
  • 16
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 15.05 05:02
  • 1
Опора на собственные силы – бронемашины Казахстана
  • 15.05 04:51
  • 3
НАСА купит место на российском «Союзе»
  • 15.05 01:10
  • 51
СНВ похоже все