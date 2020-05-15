У НАТО проблема: немецкая СДПГ выступает против программы совместного использования ядерного оружия (Ośrodek Studiów Wschodnich, Польша)

Немецкая СДПГ высказалась за вывод американского ядерного оружия из Германии и выход страны из программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Если Германия сделает такой шаг, это повлияет на единство Альянса, и возрастет риск еще большего расхождения позиций Брюсселя и Вашингтона.

С начала мая в Германии вновь разгорелась дискуссия на тему участия страны в натовской программе совместного использования ядерного оружия. Все началось с интервью председателя фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) изданию "Тагесшпигель". Он высказался за вывод американского ядерного оружия из Германии и ее выход из программы НАТО, говоря о том, что концепция использования американских гравитационных ядерных бомб, доставляемых при помощи самолетов европейских союзников, это пережиток холодной войны. Мютцених при этом не критикует саму политику ядерного сдерживания и не подвергает сомнению осмысленность существования американского "ядерного зонтика". Германия могла бы, по его словам, и дальше активно заниматься формированием политики Альянса в рамках его Группы ядерного планирования.

Мютцениха поддержали сопредседатели СДПГ Заския Эскен (Saskia Esken) и Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans), а против выступили, в частности, социал-демократы, которые отвечают в правительстве и Бундестаге за внешнюю политику и сферу безопасности, в том числе глава МИД Хайко Маас (Heiko Maas). 4 мая руководитель пресс-службы федерального правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) подтвердил, что его страна продолжит принимать участие в программе, назвав ее важным элементом надежной системы сдерживания НАТО. Существующая с 2018 года немецкая правящая коалиция считает, что условием для вывода из Германии американского ядерного оружия могут выступать только успешные переговоры на тему разоружения между США и Россией.

Комментарий

Толчком к немецкой дискуссии стало обнародованное в апреле решение министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) (ХДС) о выборе новых самолетов для транспортировки американских ядерных бомб. Они должны придти на смену истребителям-бомбардировщикам "Торнадо", использовать которые прекратят, самое позднее, в 2030 году. Министр решила выбрать 45 самолетов "Еврофайтер", а также 45 американских машин "Боинг" F/A-18E/F "Супер Хорнет" и EA-18 "Гроулер" (30 и 15 соответственно). Этот шаг обсуждался с представителями СДПГ в правительстве: Хайко Маасом и вице-канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) (они принадлежат к умеренному крылу партии).

Однако левое крыло СДПГ, которое выступает против дальнейшего участия Германии в программе совместного использования ядерного оружия и хранения на немецкой территории американских ядерных бомб, подвергло решение критике. Сейчас именно его представители начинают брать верх как во фракции СДПГ в Бундестаге, так и в партии в целом, на что указывают недавние кадровые решения. Движение не объявило о смене официальной позиции по обсуждаемому вопросу, но Мютцених в своем интервью выразил мнение подавляющего большинства членов фракции и партии, тем самым пойдя вразрез достигнутым в рамках коалиции договоренностям. Большинство немцев (60-70%), как показывают опросы последних лет, также высказываются за вывод из Германии американского ядерного оружия.

Изменение подхода СДПГ может стать фактором, который фактически поставит под вопрос участие Германии в программе совместного использования ядерного оружия. Если немцы не купят новые самолеты двойного назначения, они постепенно начнут из нее выходить. В ходе работы парламента текущего созыва СДПГ будет блокировать процесс подготовки к закупке самолетов F/A-18, которую планируется осуществить после выборов 2021 года. Завершение этого процесса в таких условиях станет сложной задачей. Если появится коалиция ХДС/ХСС и "Зеленых", перспективу покупки новых машин полностью исключить будет нельзя, однако, проблемы могут возникнуть из-за серьезных расхождений в отношении членов второй из этих сил к теме ядерных вооружений. В случае формирования коалиции "Зеленых" с СДПГ и Левой партией транзакцию, скорее всего, завершить не удастся. Больше всего шансов на приобретение новых самолетов и продолжение участия Германии в натовской программе будет, если возникнет наименее правдоподобная коалиция: ХДС/ХСС и Свободной демократической партии. Исходя из вышесказанного, можно говорить о вероятности развития такого сценария, при котором Германия будет постепенно выходить из программы по мере снятия с вооружения самолетов двойного назначения "Торнадо" в условиях отсутствия решения о закупке новых машин.

Выход Германии из программы совместного использования ядерного оружия негативно отразится на безопасности как ЕС в целом, так и восточного фланга НАТО в частности. С чисто военной точки зрения, как полагает часть экспертов, натовская концепция в связи с развитием других (американских) систем доставки ядерного оружия играет все менее важную роль. Между тем в политическом плане программа до сих пор имеет важное значение в контексте единства Альянса и доверия к стратегии ядерного сдерживания в Европе.

Россия воспримет отказ Берлина от участия в ней и вывод из Германии американского ядерного оружия как признак ослабления сотрудничества между США и Европой. Между тем тесное американо-немецкое взаимодействие в военной сфере - это чрезвычайно важный фактор для европейской безопасности и защиты восточного фланга НАТО. Немецкое решение может повлечь за собой аналогичные шаги других союзников, принимающих участие в программе, в частности, Бельгии и Голландии, чьи жители, как и немцы, тоже негативно относятся к ядерным вооружениям.

Завершение программы совместного использования ядерного оружия положит конец распределению рисков и ответственности между Соединенными Штатами и европейскими союзниками в этой сфере. Возрастет риск расхождения позиций Вашингтона и Брюсселя в том числе в области политики безопасности, а Москва начнет меньше считаться с системой ядерного сдерживания в Европе. Дискуссии о реформе натовской программы, касающиеся расширения списка участвующих в ней стран или размещения новых американских систем на европейском континенте, могут, в свою очередь, способствовать обострению существующих между членами Альянса разногласий.

Юстына Готковска (Justyna Gotkowska)