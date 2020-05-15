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Российская газета

Шойгу предложил Франции принять участие в Армейских международных играх

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Армейские международные игры. Архивное фото
Армейские международные игры. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Русанов

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Флорансом Парли предложил военным Франции принять участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2020" и Армейских международных играх, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что в ходе беседы также обсуждались меры противодействия распространению коронавируса COVID-2019, а также двустороннее взаимодействие по военной линии и вопросы контроля над вооружениями.

В частности, Сергей Шойгу и Флоранс Парли обменялись мнениями по обстановке в Европе, ситуации в Ближневосточном регионе и на Севере Африки. Кроме того, отметили в военном ведомстве, министры обороны "также сверили "часы" по реализации договоренностей, достигнутых в ходе московской встречи в формате "2+2" в сентябре прошлого года".

В ходе телефонных переговоров Шойгу предложил до конца 2020 года организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по вопросам безопасности. Также российский министр призвал спланировать обмен слушателями для развития отношений в области военного образования. Кроме того, Шойгу предложил предусмотреть визит корабля ВМС Франции в один из портов России, а также и направить корабль ВМФ России в порт Французской Республики.

Главы военных ведомств России и Франции договорились продолжить диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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