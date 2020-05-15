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РИА Новости

Разведсообщество США ищет способы работы "на удаленке"

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Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США
Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США.
Источник изображения: © AFP 2020 / Saul Loeb

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Разведсообщество США ищет способы работы "на удаленке", в то время как противники не дремлют и изучают, что предпримут США, заявил на вебинаре в Вашингтоне директор Центра по национальной контрразведке и безопасности Билл Иванина.

Большинство учреждений США и частных фирм-подрядчиков федерального правительства перешли на заочную работу из-за вспышки коронавируса.

"Нам нужно найти эффективные решения для защиты работы, сотрудников, коммуникаций от противников, которые вообще-то активно изучают то, как мы поступаем сейчас. Сейчас наши коммуникации между домом и работой небезопасны, будь то в частном или, в особенности, в государственном секторе", - сказал Иванина. По его словам, для контрразведки это существенный вызов. В качестве противников он не раз в ходе дискуссии называл Китай и Россию.

По словам Иванины, сейчас стало невозможным следить в должной мере за сотнями тысяч человек, имеющих допуск к секретным сведениям.

"У нас сейчас 400 тысяч человек записаны на программу постоянной оценки (соответствия критериям допуска)... Мониторинг, который проводит каждое учреждение в отношении своих сотрудников, может включать вещи от использования карты доступа или удостоверения до того, что человек печатает на своем компьютере", - пояснил он.

"В каком-то смысле сейчас у нас новый мир. Когда сотрудники дома, мы не можем отслеживать нажатия клавиш на компьютере, невозможно проводить анализ поведения. Все это создает для нас дополнительные функции", - добавил директор контрразведывательного центра.

В то же время, по его словам, даже секретным сотрудникам есть, чем заняться на удаленной работе.

"Даже если вы работаете в разведывательном сообществе и у вас есть допуск к совершенно секретным сведениям, не значит, что все, что вы делаете, засекречено..., что вы не можете работать дома и делать определенный процент вашей работы", - пояснил Иванина.

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