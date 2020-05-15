ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов

Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" договорились о создании 25 экологически чистых заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении ВЭБа.

"Общая стоимость проекта оценивается в 600 миллиардов рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 миллиардов рублей", — указано в сообщении.

Оператором программы выступит "Ростех", который разработает меры господдержки запуска и реализации проекта. "Росатом", в свою очередь, будет технологическим партнером, ВЭБ профинансирует проект.

"Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель", — заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что корпорация уже является оператором обращения с промышленными отходами первого и второго класса опасности.

"ВЭБ.РФ готов выступить в качестве финансового партнера и по комплексной программе строительства 25 новых заводов в регионах России. Для нашей страны это станет серьезным шагом в построении комплексной системы по управлению отходами", — сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

На период строительства 25 заводов в регионах создадут около 25 000 тысяч новых рабочих мест. Реализация проекта создаст приток дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере 459 миллиардов рублей и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом.