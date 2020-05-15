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РИА Новости

В Азербайджане пройдут широкомасштабные военные учения

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Танк Т-72Б3 армии Азербайджана
Танк Т-72Б3 армии Азербайджана.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

БАКУ, 14 мая - РИА Новости. Широкомасштабные военные учения пройдут в Азербайджане с 18 по 22 мая, в них примут участие до 10 тысяч военнослужащих, будут использованы около 120 единиц танков и бронетехники.

"Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики… Ильхамом Алиевым плану, с 18 по 22 мая состоятся широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В учениях примут участие до 10 тысяч личного состава ВС, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотники.

В ходе учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

"Замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбоштурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника. Проверка практических действий войск будет осуществляться в различных учебных центрах и на полигонах", - уточняет военное ведомство.
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Страны
Азербайджан
Проекты
БПЛА
Военные учения
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