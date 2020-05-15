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РИА Новости

Путин призвал выстроить систему контроля за генетическими технологиями

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Необходимо выстроить систему контроля за использованием генетических технологий, найти баланс между свободой научного поиска, интересами людей, защитой их интересов и вопросами этики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетики.

"И ещё один очень важный вопрос. Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики. Прошу из этого и исходить", - сказал Путин.

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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