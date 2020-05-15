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РИА Новости

Рябков рассказал о ситуации с продлением договора СНВ

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Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва до сих пор не получила от Вашингтона сигналы о настрое продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы по-прежнему не имеем из Вашингтона никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления ДСНВ",- заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".

Он отметил, что ситуация вокруг вопроса о продлении Договора остается "одним из множества проблемных узлов в диалоге и отношениях с США", тем более, что в Вашингтоне настаивают на заключении новых договоренностей в области стратегической стабильности.

"Для того, чтобы что-то отстроить, особенно если между странами зачастую полностью отсутствует доверие, и опыт последних десятилетий скорее негативный... Нам хотелось бы получить определенный временной запас, чтобы можно было создать что-то новое, что может обеспечить предсказуемость в этой сфере (стратегической стабильности) в "пост-ДСНВ" период. Для этого его нужно просто продлить в следующем году без предварительных условий, к чему Россия призывает", - сказал Рябков.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий. Ранее в интервью РИА Новости Рябков отметил, что Вашингтон по всем признакам скоро решит не продлевать договор. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, так как с точки зрения Вашингтона ДСНВ имеет ряд недостатков. В Пекине, как и в Москве, однако, эту идею отвергли.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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