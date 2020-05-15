Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Планы США ввести бессрочное оружейное эмбарго в отношении Ирана не имеют перспектив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Упорное расшатывание СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) за счет новых антииранских идей, к числу которых относится и предложение ввести против Ирана бессрочное оружейное эмбарго, просто не делает чести США. Понятно, что перспектив этот курс не имеет", - сказала Захарова на брифинге.

"А усилия тех участников СВПД, которые сохранили подлинную всестороннюю приверженность ядерной сделке, продолжают бороться за ее сохранение и устойчивое выполнение, эти усилия будут продолжены. На этот счет в Вашингтоне не должно быть никаких сомнений", - указала она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.