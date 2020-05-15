Войти
РИА Новости

Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана

325
0
+1
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Планы США ввести бессрочное оружейное эмбарго в отношении Ирана не имеют перспектив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Упорное расшатывание СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) за счет новых антииранских идей, к числу которых относится и предложение ввести против Ирана бессрочное оружейное эмбарго, просто не делает чести США. Понятно, что перспектив этот курс не имеет", - сказала Захарова на брифинге.

"А усилия тех участников СВПД, которые сохранили подлинную всестороннюю приверженность ядерной сделке, продолжают бороться за ее сохранение и устойчивое выполнение, эти усилия будут продолжены. На этот счет в Вашингтоне не должно быть никаких сомнений", - указала она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
14.05.2020
Иран получил предложения по поставке вооружений от ряда стран
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
09.10.2017
Лавров: Москва надеется, что США сочтут востребованной сделку по иранскому атому
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
05.03.2010
Еще один шаг к доверию
16.04.2007
Россия снова в игре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 12:03
  • 3
От слов к делу: почему России нужен новый легкий истребитель
  • 15.05 11:38
  • 22
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 15.05 11:02
  • 1
В США заметили подготовку России к завершению строительства газопровода «СП-2»
  • 15.05 10:33
  • 28
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 15.05 09:33
  • 1
Для ВМС Франции собираются заказать перспективный атомный авианосец
  • 15.05 09:24
  • 1
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
  • 15.05 09:16
  • 1
Индийский генерал: Невозможно победить в войне, экспортируя зарубежные вооружения
  • 15.05 09:13
  • 1
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
  • 15.05 08:26
  • 12
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 15.05 08:06
  • 62
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 15.05 05:55
  • 709
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.05 05:54
  • 16
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 15.05 05:02
  • 1
Опора на собственные силы – бронемашины Казахстана
  • 15.05 04:51
  • 3
НАСА купит место на российском «Союзе»
  • 15.05 01:10
  • 51
СНВ похоже все