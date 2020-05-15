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Вестник Мордовии

Уничтожающие пламенем: огнеметные танки СССР в 50-70 гг. Факты и мифы

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Источник изображения: Фото: ХКБМ

14 мая 67 лет назад на вооружение Советской Армии был принят танковый огнемет АТО-49, который получил обозначение АТО-1. Он монтировался на танке Т-54 вместо спаренного пулемета СГМТ, рядом с 100-мм пушкой. Дальность огнеметания достигала 160 м, скорострельность - 15-20 выстрелов в минуту.

Боекомплектом танка являлись 460 литров огнесмеси и 19 выстрелов к орудию. Плюс 200 патронов ДШК-М и 1500 - к курсовому СГ-43.

Источник изображения: Фото: ХКБМ

В 1954 году начался выпуск огнеметных танков ОТ-54. В 1955 году - разработка уже огнеметной версии Т-55. На него установили более совершенный огнемет АТО-200 с дальностью огнеметания до 200 м. Данный танк выпускался с 1958 года по 1962 год.

Источник изображения: Фото: ХКБМ

Затем огнеметы стали монтироваться уже на базе Т-55А. Их производство стартовало в 1968 году. Всего до 1973 года выпустили более 800 машин. Часть из них отправили охранять границу с Китаем.

По воспоминаниям служивших в тех краях военнослужащих, наблюдавших за учениями с применением ТО-55, зрелище было запоминающимся, особенно, когда учебные бои происходили ночью.

Источник изображения: Фото: ХКБМ

Имелись они также в Средней Азии. Якобы, даже применялись в Афганистане, но документальных подтверждений пока нет.

В 1993 году все огнеметные танки были сняты с вооружения Российской армии.

Любопытно, что западные источники на полном серьезе сообщали об огнеметных вариантах Т-62. Но такие танки никогда реально не существовали.

Источник изображения: Фото: ХКБМ

В конце 70-х годов ходили слухи и о разработке огнеметных Т-72. Автору доводилось общаться с людьми, которые рассказывали, что видели такие танки. Дескать, они были вооружены "секретным" суперогнеметом исключительной разрушительной силы. Как уже предполагали военные историки, таким образом "очевидцы" пересказывали услышанное о создаваемых в это время тяжелых огнеметных системах ТОС-1, которые принимали за классические огнеметные танки.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-72
ТОС-1
Компании
ХКБМ Морозова
Проекты
Военные учения
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