Министры обороны РФ и Франции обсудили борьбу с коронавирусом, контроль над вооружениями

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Двустороннее военное сотрудничество обсудили по телефону в четверг министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Флоранс Парли, сообщило Минобороны РФ.

"Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса Covid-2019, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Сообщается также, что "министры обменялись мнениями по обстановке на европейском континенте, ситуации в ближневосточном регионе и на Севере Африки, а также сверили "часы" по реализации договоренностей, достигнутых в ходе московской встречи в формате "2+2" в сентябре прошлого года".

"Шойгу предложил до конца текущего года организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по вопросам безопасности, спланировать обмен слушателями для развития отношений в области военного образования, а также предусмотреть визит корабля ВМС Франции в один из портов Российской Федерации и направить корабль ВМФ России в порт Французской Республики", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, Шойгу подтвердил приглашение французским специалистам принять участие в августе-сентябре 2020 года в международном военно-техническом форуме "Армия-2020" и Армейских международных играх, говорится в сообщении.