CNN (США): новые данные ВМС США об инцидентах с НЛО

После недавней публикации Пентагоном видеозаписей трех встреч якобы с НЛО телеканал Си-эн-эн получил видеодокументы Центра безопасности военно-морских сил о подобных встречах. Обсуждая их, авторы беспокоятся о том, чтобы эти объекты не оказались шпионскими дронами России или Китая. Но есть и другие мнения…

Вашингтон - Недавно опубликованные "отчеты об опасных ситуациях" с информацией о встрече самолетов Военно-воздушных сил США с "неопознанными воздушными феноменами" (unidentified aerial phenomena) содержат детали об инцидентах в воздухе. Они оказались в центре внимания после того, как Пентагон в прошлом месяце официально снял гриф секретности и опубликовал видеозаписи трех подобных встреч.

"Неизвестный летательный аппарат, судя по всему, является небольшим по размеру, приблизительно как чемодан, а цвет у него серебристый", - сообщается в докладе об инциденте, имевшем место 26 марта 2014 года.

Во время еще одной встречи истребитель Военно-морских сил F/A-18 "приблизился на расстояние в 300 метров (1000 футов) к летающему объекту, однако не смог его точно идентифицировать", - отмечается в этом докладе. В нем также сказано о том, что пилот Военно-морских сил "попытался восстановить визуальных контакт с этим летательным аппаратом, однако не смог этого сделать".

Телеканал Си-эн-эн получил в свое распоряжение документы Центра безопасности военно-морских сил (Navy Safety Center), которые ранее имели гриф "Для служебного пользования".

Они появились после официальной публикации Пентагоном в прошлом месяце трех коротких видеозаписей с "неопознанными воздушными феноменами", которые ранее опубликовала одна частная компания.

Первоначально эти видеозаписи были опубликованы на веб-сайте "Драйв" (Drive), который занимается автомобильными и военными вопросами, а получил он их в результате запроса со ссылкой на Закон о свободе и информации (Freedom of Information Act).

На этих видео, судя по всему, можно видеть неопознанные летающие объекты, быстро перемещающиеся в пространстве во время записи инфракрасными камерами. Две видеозаписи содержат восторженную реакцию военно-морских летчиков по поводу скорости перемещения этих объектов. Один из них высказывает предположение, что это может быть беспилотник.

Эти объекты могли быть дронами

Новые опубликованные сообщения, судя по всему, разделяют эту оценку, определяя многие неопознанные летательные аппараты как "беспилотные воздушные системы" (Unmanned Aerial Systems - UAS), а это и есть принятое в Пентагоне официальное название беспилотников.

Как следует из еще одного сообщения, в ноябре 2013 года пилот истребителя F/A-18 Военно-морских сил "своими глазами увидел небольшой летательный аппарат. Размах его крыльев составлял примерно 1,5 метра (5 футов), он был белого цвета, а других заметных особенностей у него не было".

"Из-за своего небольшого размера этот летательный аппарат был определен как беспилотная воздушная система" (UAS), - подчеркивается в этом сообщении.

В сообщении об инциденте, произошедшем 27 июня 2013 года, отмечается, что замеченный "летательный аппарат был белого цвета, а по своим размерам примерно соответствовал беспилотнику или ракете".

В этих сообщениях говорится о том, что военные идентифицировали эти объекты как дроны, однако они не смогли установить их операторов. Вместе с тем подобного рода беспилотники представляют собой большую опасность для истребителей военно-морских сил, совершающих тренировочные полеты в районе, который является зоной ограниченного доступа у восточного побережья штата Виргиния, предназначенной для тренировочных полетов.

"После указанных полетов контрольное ведомство обратилось к многочисленным местным операторам дронов, однако никому из них ничего не было известно о каких-либо неопознанных летательных аппаратах", - подчеркивается в сообщении о ноябрьском инциденте.

"На мой взгляд, это лишь вопрос времени, если говорить о вероятности столкновения в воздухе нашего истребителя F/A-18 с каким-нибудь неопознанным беспилотником", - отмечает один из авторов этого сообщения.

"По многим параметрам дроны представляют собой большую опасность в воздухе, чем пилотируемые летательные аппараты. Часто их сложнее заметить визуально или с помощью радаров, чем пилотируемые аппараты", - подчеркивается в сообщении.

Существует также вероятность того, что подобными дронами могут управлять такие враждебные силы как Россия или Китай, пытающиеся получить информацию о военных операциях США.

В Военно-морских силах США теперь имеются формальные инструкции о том, что пилоты должны сообщать, когда, по их мнению, они заметили какие-то неопознанные летающие объекты.

Видеозаписи о встречах с неопознанными объектами были впервые опубликованы в период с декабря 2017 года по март 2018 года компанией To The Stars Academy of Arts & Sciences, одним из основателей которой является Том Делонг (Tom DeLonge), который утверждает, что одной из его задач является изучение информации о неопознанных воздушных феноменах.

Истина где-то там

Пентагон ранее изучал подобного рода материалы о встречах в воздухе с неизвестными объектами в рамках ныне закрытой секретной программы, которая была запущена по инициативе бывшего сенатора от штата Невада Гарри Рейда (Harry Reid). Её начали реализовывать в 2007 году и, по данным Пентагона, закрыли в 2012 году после вывода о том, что есть более важные приоритеты, требующие финансирования.

Тем не менее Луис Элизондо (Luis Elizondo), бывший руководитель этой секретной программы, в 2017 году в беседе с корреспондентом Си-эн-эн заявил: он лично убежден в "существовании весьма веских доказательств того, что мы, возможно, не одни на этой планете".

"Эти летательные аппараты - будем называть их аппаратами - демонстрируют такие характеристики, которыми не обладают ни американские, ни какие-либо иностранные самолеты", - сказал Элизондо, имея в виду изучавшиеся им объекты. По его словам, он покинул свой пост в Пентагоне в знак протеста против секретности, окружавшей эту программу, а также из-за внутренней оппозиции относительно ее финансирования.

Президент Дональд Трамп назвал недавно официально опубликованные материалы Пентагона "потрясающим видеозаписями", а в беседе с корреспондентом агентства Рейтер сказал, что его интересует вопрос о том, "насколько все это реально".

Райан Браун (Ryan Browne), Майкл Конте (Michael Conte)