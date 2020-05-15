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Военное обозрение

Украина планирует получить от США три крупные партии вооружения и техники

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Источник изображения: https://echokieva.com/

Украина продолжит прямые закупки вооружения у Соединенных Штатов, в этом году планируется поставка трех крупных партий вооружения. Об этом заявил посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

По словам Ельченко, в настоящее время Украина и США продолжают переговоры по поставкам вооружения, приостановленные в связи с пандемией коронавируса. О сроках поставки посол ничего не сказал.

Есть ещё некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня в Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идёт как минимум о трёх крупных партиях, и я не буду конкретизировать, но это делается, и думаю, что эти закупки будут сделаны в течение этого года

- заявил украинский посол.

По его словам, речь может идти о передаче еще трех катеров типа Island, аналогичных двум, ранее переданным США ВМСУ и уже вошедшим в состав украинского флота. Кроме того, Киев намерен закупить еще одну партию американских ПТРК Javelin. При этом Ельченко подчеркнул, что полученные от США комплексы Киев закупил, а не получил в качестве военной помощи.

В прошлом году у нас был первый случай прямой закупки Минобороны Украины в США противотанковых комплексов Javelin. Это была первая партия не помощи, а именно закупки вооружений в США. Насколько я знаю, сейчас готовится соглашение о продлении таких закупок

- пояснил он.

Между тем стало известно, что ВМС Украины начал набор экипажей для катеров, которые будут переданы США Украине. Согласно сообщению, на катерах будут служить только контрактники, возрастом до 35 лет со знанием английского языка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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