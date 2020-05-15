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ТАСС

Роскосмос: российские космонавты постепенно возобновляют тренировки в Подмосковье

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Космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин
Космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин во время подготовке к выходу в открытый космос, 2013 год.
Источник изображения: © NASA

Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин отметил, что полтора месяца перерыва в тренировках не влияют на навыки

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Члены российского отряда космонавтов постепенно возобновляют тренировки в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК) при поэтапном снятии ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Роскосмоса.

"В связи с продолжением режима повышенной готовности на территории Московской области, введенного в условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и поэтапным снятием ограничительных мероприятий тренировки космонавтов в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина возобновляются постепенно", - говорится в сообщении.

"Есть ощущение, что давно не тренировался. Рад продолжить тренировки и рад, что мы их возобновили", - цитирует пресс-служба госкорпорации космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, который провел тренировку по ручному управляемому спуску пилотируемого корабля "Союз МС" с орбиты. За нее он получил оценку "отлично".

Мисуркин также отметил, что полтора месяца перерыва в тренировках не влияют на навыки космонавтов. По его словам, самым сложным в этой профессии является поддержание себя на высоком уровне готовности в течение всей подготовки, несмотря на то, что летать в космос приходится относительно редко - раз в четыре-пять лет.

Космонавтов Олег Артемьев в ходе своей тренировки отработал ручные режимы на специализированном тренажере "Телеоператор-2". В рамках этой задачи космонавт должен уметь взять управление грузовым кораблем на себя, находясь на борту Международной космической станции, и в ручном режиме провести сближение и стыковку со станцией беспилотных объектов и модулей дооснащения. Во время выполнения учебной стыковки грузового корабля с МКС для космонавта имитировали ряд нештатных ситуаций. Инструкторы оценили работу Артемьева на "отлично".

В Роскосмосе также сообщили, что график тренировок космонавтов составлен с учетом минимального привлечения инструкторского состава и с соблюдением противоэпидемических мер.

Ситуация в Подмосковье

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

По данным главы Звездного городка Евгения Баришевского, в городке 83 человека заразились коронавирусной инфекцией, из них 12 человек - сотрудники ЦПК.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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