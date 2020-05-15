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Интерфакс-АВН

Рябков предупредил, что у США "не будет легкой дороги" при попытке продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскритиковал попытки США вернуть международные санкции в отношении Ирана, используя механизмы резолюции СБ ООН 2231.

"Соединенные Штаты грубо нарушают статью 25 Устава ООН, предписывающую всем государствам мира, присоединившимся к этому Уставу, являющимися членами ООН, выполнять резолюцию Совета Безопасности. И в этой ситуации претендовать на использование механизма, который заложен в данную резолюцию, мягко говоря, цинично", - сказал Рябков в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба.

По его словам, "эту позицию разделяет большинство членов международного сообщества, и легкой дороги Вашингтону здесь не будет в любом случае".

"Хотя вывод о том, что в СБ ООН и в ООН в целом с учетом этой американской непреклонности назревает американский кризис, с этим выводом, конечно, я могу полностью согласиться", - добавил дипломат.

"Наша позиция предельно ясна: нельзя никому выборочно, крайне фрагментарно выполнять резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил Сергей Рябков.

Ранее спецпредставитель США по иранскому вопросу Ирану Брайан Хук предупредил, что США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, если СБ ООН наложит вето на соответствующий американский проект резолюции.

"Эмбарго на поставки оружия иранскому режиму истекает в октябре. Оно было введено Советом Безопасности ООН, но планируется, что будет прекращено из-за ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Это позволит крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма и антисемитизма свободно импортировать и экспортировать боевые самолеты, военные корабли, подводные лодки и управляемые ракеты. Чтобы предотвратить это, Совет Безопасности должен принять резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия. Если эта попытка будет провалена наложением вето, администрация Трампа готова использовать все легально доступные варианты для продления эмбарго", - говорится в статье Хука в The Wall Street Journal.

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