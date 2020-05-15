Самый старый Т-70

Очередной раритет музея в Падиково — танк ранних серий выпуска в ходовом состоянии

Накануне празднования 75-летней годовщины Победы в Музее отечественной военной истории в подмосковном Падиково завершился этап реставрации до ходового состояния советского легкого танка Т-70, после чего машина заняла место в экспозиции танкового корпуса музея. Реставрация велась чуть более года с привлечением большого количества архивных документов, заводских чертежей и фотографий. Были изучены танки, сохранившиеся в подмосковном парке «Патриот», финском танковом музее в Пароле и установленные в качестве памятников по стране.

Буквально из кусков нескольких разбитых машин (все они воевали и погибли в боях) реставраторы воссоздали ранний вариант Т-70 — именно в таком виде первые серийные машины сходили с конвейера в мае-июне 1942 года. В восстановленном танке использованы оригинальные агрегаты, на него установлены спаренные двигатели, воссоздан внутренний интерьер. На сегодняшний день это самая ранняя машина из всех существующих.

К началу реставрации удалось приобрести более-менее целый корпус: сохранились его борта, лобовая броня, надмоторный лист, капот и около 2/3 днища. Башня тоже была почти целая: не хватало правой передней скулы, был вырван башенный погон, отсутствовал люк механика-водителя. Подбашенный лист, искривленный взрывом, взяли от другой машины и выправили, добыли балансиры, торсионы, фрагмент днища, скулу башни.

Башня раннего образца была приобретена музеем около пяти лет назад, а вот нужный корпус удалось получить только осенью 2018 года — прежний его владелец долгие годы сам планировал воссоздать Т-70, но не получилось. Судя по всему, в корме «семидесятки» произошёл взрыв, от которого взорвались и топливные баки. У танка вырвало задний лист днища, перегородку между баками и боевым отделением. Будем надеяться, что теперь все беды лёгкого танка позади, и он будет радовать посетителей музея.