Guizhou JL-9G: в небо за три месяца?

Китай может претендовать на рекорд по скорости разработки новой модификации самолёта. Вчера, 13 мая, портал militarywatchmagazine.com сообщил о том, что палубная версия учебно-боевого самолёта Guizhou JL-9 совершила первый полёт.

В конце марта компания Guizhou Aviation Industry объявила о разработке палубной версии своего учебно-боевого самолёта JL-9. Спустя месяц стало известно о том, что готов первый планер, а теперь появилась информация о первом полёте.

Учебно-боевой самолёт Guizhou JL-9G Источник изображения: militarywatchmagazine.com

Самолёт получил название Guizhou JL-9G Sea Mountain Eagle. По неофициальной информации, учебно-боевой самолёт может войти в состав авиакрыла китайских авианосцев и использоваться параллельно с J-15.

Guizhou JL-9 — китайский учебно-боевой самолёт, разработанный компанией Guizhou на основе -7 (китайская копия МиГ-21У). Он совершил первый полёт в 2003 году, а с 2011 года находится в эксплуатации ВВС и ВМС НОАК. Самолёт имеет размах крыла 9,9 м, максимальный взлётный вес 11 т, из которых 2 т могут приходиться на боевую нагрузку.