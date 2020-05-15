От слов к делу: почему России нужен новый легкий истребитель

Объединенная авиастроительная корпорация возобновила работы по созданию легкого многоцелевого фронтового истребителя (ЛМФИ). Вести их будет РСК МиГ.

Информацию об этом пресс-служба ОАК распространила в период самоизоляции. Наверное, поэтому она не получила особого резонанса в прессе. Между тем создание легкого истребителя - задача не просто давно назревшая, а, можно сказать, перезревшая.

В создании таких боевых самолетов мы могли дать фору всему миру и стать к сегодняшнему дню настоящими законодателями моды в создании легких истребителей. К сожалению, минувшие четверть века у нас шли разговоры и только разговоры о том, нужен самолет такого класса ВВС или нет. Дела не делались. И вдруг выяснилось, что легкими боевыми машинами занимаются практически все страны, имеющие собственные ВВС и хоть какую-то авиапромышленность. Это, к примеру, и Индия, и Турция, и Тайвань, и Южная Корея, и Япония. А в КНР за минувшие 25 лет спроектировали, освоили в производстве и поставили в строй три варианта легких истребителей. Причем все они с российским двигателями. Даже США, которые раньше относились к легким боевым самолетам как-то снисходительно, тоже активно занялись их разработкой.

Американская корпорация Boeing совместно со шведской компанией SAAB выпустила легкий учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет Т-Х, испытания которого, как сообщается, идут довольно успешно. На его базе планируется создать и легкий боевой самолет. Интересно, но Т-Х очень похож на наш С-54, который разрабатывался фирмой "Сухой" на рубеже 1980-1990-х годов. Стоит напомнить, что тогда проводился конкурс на новый учебно-тренировочный самолет. Проект учебно-тренировочного сверхзвукового С-54 оказался лучшим по всем показателям. Но из конкурса его просто выкинули. Тогдашнему руководству ВВС он показался ненужным. Зато американцы спустя тридцать лет не постеснялись позаимствовать не только форму, но и почти все технические идеи, которые были вложены нашими конструкторами в С-54. Впрочем, американцы и шведы рекламируют Т-Х как собственную оригинальную разработку.

Надо отметить, что многое из того, что самолетостроители США позиционируют как свои прорывные разработки, давно и хорошо известно нашим конструкторам.

Не так давно за океаном показали новую версию F-18. Этот истребитель, по заявлениям американцев, имеет пять новшеств. Три из них, как минимум, использовались у нас еще в начале этого века. Например, накладные топливные баки, оптико-электронная станция и активная фазированная решетка - АФАР.

На МиГ-29СМТ уже установили накладной бак. На МиГ-29К впервые была установлена одна из лучших в мире оптико-электронных станций, работающая в инфракрасном и телевизионном диапазонах - ее разработали еще в начале 2000-х годов. Более совершенный вариант такой станции стоит на МиГ-35 и на Су-35.

За рубежом очень гордятся своими новыми авиационными радарами - теми самыми АФАР. Однако и мы изначально не отставали от мирового технического прогресса. Еще в начале ХХI века в России была создана передовая по реализованным технологиям АФАР. Этот радар впервые установили на МиГ-35 и успешно испытали в стрельбе по воздушным и наземным целям. Его использование качественно повышает возможности истребителя в воздушном бою и в стрельбе по наземным целям. К сожалению, путь в строевые части для МиГ-35 очень уж затянулся.

Если говорить о наших несомненных приоритетах, то двигателей с всеракурсным управляемым вектором тяги, как на МиГ-29ОВТ, до сих пор нет ни на одном самом современном зарубежном истребителе.

Так что создание легкого многоцелевого фронтового истребителя для РСК МиГ не должно стать какой-то невыполнимой задачей. Надо сразу уточнить, что понятие "легкий" достаточно относительно. Как считают специалисты, масса пустого самолета такого класса должны быть в районе 10-12 тонн. То есть МиГ-29 вполне подходит под определение легкой машины. Основным отличием ЛМФИ должна стать его многофункциональность. Фактически, такая машина может возродить класс истребителей-бомбардировщиков, существовавший в советское время, а теперь полностью утраченный. А ведь у нас были прекрасные машины - МиГ-27 и Су-7Б, которые проявили себя с самой лучшей стороны во многих локальных вооруженных конфликтах.

Активная разработка легкого сверхзвукового истребителя шла на фирме МиГ в начале века, когда проводился конкурс на новый истребитель. Конструкторы предлагали не останавливаться после завершения конкурса, а выделить финансирование - не такое уж и большое - для продолжения этих работ. Но командование ВВС поскупилось. Сегодня ясно - зря тогда сэкономили. Тем не менее можно надеяться, что наработки остались. И если действительно от слов перейти к делу и сформировать по-настоящему творческий коллектив настоящих профессионалов, то можно достаточно скоро получить очень интересный результат.

Тем более что для легкого многоцелевого фронтового истребителя есть хороший задел по двигателю. Моторы такого класса давно выпускаются на питерском заводе имени Климова. Пока, правда, только для КНР. Но зато их эксплуатация на китайских истребителях показала высокую надежность и качество этих силовых установок. Естественно, для нашего самолета на базе, существующей сегодня, вполне возможно создать двигатель с гораздо более высокими характеристиками.

Сергей Птичкин