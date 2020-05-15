Контракты на поставку Саудовской Аравии ракет SLAM-ER и Harpoon Block II

Министерство обороны США 13 мая 2020 года выдало корпорации Boeing контракты на производство и поставку по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) для Саудовской Аравии крупных партий авиационных оперативно-тактических крылатых ракет SLAM-ER и противокорабельных ракет Harpoon Block II.

Авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета Boeing AGM-84H-1 SLAM-ER на подвеске истребителя Boeing F-15K Slam Eagle ВВС Южной Кореи (с) Boeing

Контракт на производство и поставку по линии FMS Саудовской Аравии авиационных оперативно-тактических крылатых ракет SLAM-ER выдан Boeing на сумму 1,971754 млрд долл и охватывает перепроектирование и производство и поставку этой стране 650 ракет SLAM-ER. Работы должны быть произведены к декабрю 2028 года.

Одновременно Boeing выдан контракт на производство и поставку по линии FMS авиационных противокорабельных ракет Harpoon Block II на сумму 656,981 млн долл, который предусматривает производство 467 ракет Harpoon Block II 91-й производственной серии (Lot 91 Block II). Из данных ракет 402 предназначены для поставки по лини FMS Саудовской Аравии, 53 - Катару, восемь - Таиланду и четыре - Бразилии. Работы должны быть произведены к декабрю 2026 года.

Таким образом, выданы контракты на поставку Саудовской Аравии авиационных оперативно-тактических крылатых ракет SLAM-ER и противокорабельных ракет Harpoon Block II, предназначенных для оснащения получаемых Саудовской Аравией истребителей Boeing F-15SA, в соответствии с планами, объявленными еще в 2013 году. Напомним, что еще в октябре 2013 года агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о намерении поставить Саудовской Аравии по линии FMS крупные партии современного авиационного вооружения для оснащения истребителей F-15SA на общую сумму 6,8 млрд долл. В том числе в список планируемого к поставке вооружения входили 650 крылатых ракет класса AGM-84H SLAM-ER (а также 40 учебных ракет CATM-84H СATM, 20 телеметрических ракет ATM-84H SLAM-ER и четыре макетные учебные ракеты), 60 подвесных контейнеров целеуказания AN/AWW-13 для применения ракет AGM-84H SLAM-ER, и 400 авиационных противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II (а также 40 учебных ракет Harpoon CATM и 20 телеметрических ракет ATM-84L Harpoon Exercise Missiles).

Одновременно предполалагалась поставка 300 ракет AGM-84H SLAM-ER Объединенным Арабским Эмиратам.

Однако фактически контракты на поставку Саудовской Аравии ракет SLAM-ER и Harpoon Block II были заключены только теперь. Следует отметить, что Boeing прекратил серийное производство ракет SLAM-ER на своем предприятии в Сент-Луисе в 2009 году. В апреле 2018 года министерство обороны США выдало Boeing контракт в 64,1 млн долл на возобновление серийного производства SLAM-ER для поставок в Саудовскую Аравию. В апреле и сентябре 2019 года Boeing получил новые контракты от ВМС США на суммы 30,1 и 11,4 млн долл соответственно на подготовку возобновления производства ракет SLAM-ER для поставок в Саудовскую Аравию. В октябре 2019 года Boeing начал строительство нового предприятия по производству ракет типов SLAM-ER и Harpoon Block II, ввод которого в строй ожидался в 2021 году.

Авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета AGM-84H/К SLAM-ER (Standoff Land Attack Missile-Expanded Response) была разработана на основе противокорабельной ракеты Harpoon для авиации ВМС США, которой и поставлялась с 2000 по 2008 годы. Также ракеты SLAM-ER поставлялись Южной Корее и Турции. Дальность стрельбы ракеты SLAM-ER составляет 270 км. В настоящее время с точки зрения американских вооруженных сил ракета SLAM-ER является уже в значительной мере устаревшей, и ее продажа Саудовской Аравии вызвана нежеланием США поставлять в эту страну более современные американские ракеты того же назначения серии AGM-158 JASSM.