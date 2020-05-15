Факти (Болгария): в США началось производство «убийц русской брони»

Читатели болгарского издания «Факти» комментируют информацию о поставках американских ПТУР в Польшу и на Украину для «уничтожения русской брони». Не те ли это ракеты, которые во время испытаний вместо танка сбили дикую утку, иронизирует один из комментаторов.

Американские компании Raytheon и Lockheed Martin объявили о запуске в серийное производство противотанковых управляемых ракет (ПТУР) FGM-148 °F Jаvеlin. Они отличаются усовершенствованными осколочно-фугасными и тандемными кумулятивными боеголовками, эффективно уничтожающими как бронетехнику, так и живую силу, сообщает Dеfеnsе Nеws.

Польша планирует стать первым возможным покупателем FGM-148 °F Jаvеlin, также ожидается интерес и со стороны других европейских стран. По мнению военного эксперта Джеймса Хасика, эти комплексы разработаны специально для уничтожения "русской брони".

В сентябре 2019 г. военный атташе посольства Украины в США Андрей Ординович сообщил, что после оснащения американскими радиолокационными станциями (РЛС) AN/TPQ-53 уровень поражения украинских подразделений снизился с 47 до 18 процентов. В том же месяце в Raytheon заявили, что надежность FGM-148 Javelin превышает 94 процента.

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Комментарии:

Минчева

Вместо вакцины и лекарства - противотанковые ракеты! США помогают миру…

Стоян

А это не те ли ракеты, которые во время испытаний вместо танка сбили дикую утку? Я так тогда смеялся.

Путин

А я произвожу уток-ракетоубийц. Ха-ха-ха!

Ххх

Поляки недавно заключили сделку со Штатами - 180 ракет Jаvеlin за 100 миллионов долларов, или, другими словами, 555 тысяч долларов за ракету. Поздравляем карпов с выгодным приобретением! Ожидаются и новые идиоты - пардон - клиенты.

Ракетчик

Русские не так легкомысленны, чтобы идти в наступление с танками и бронетехникой. Сначала они создадут место лунного пейзажа с помощью ракет и самолетов, а затем смогут пройти через него с помощью танков, но гарантии нет. Если я до этого додумался, значит, что они об этом знают давно.

Borislav Popov

Они заставят эти русские танки летать как бабочки.

Поредният Тулуп

Очередная ковбойская антироссийская пропаганда… Тошнит уже от этих заокеанских мерзавцев!

Бой по Българската броня

У нашей армии, кроме "русской брони", ничего другого нет, по нам тоже будут стрелять? Мы же стратегические партнеры, нет? А то малое, что мы производим сами, делаем по русской лицензии.

Вещ

Русские могут и с арбалетами напасть на Польшу, и ей - кранты. Но если говорить серьезно, при возможном конфликте Румыния и Польша будут жертвенными ягнятами, т.е. эти страны 100% исчезнут с карты Европы. Я говорю вам это не как ясновидец или предсказатель, а как человек, следящий за ситуацией "с близкого расстояния"… При правильно разыгранных картах мы, возможно, впервые за всю историю сможем оказаться в плюсе, но едва ли (болгарин и политика!).

mediator37

Румыния и Польша давно (с 1991 года - распада СССР) не имеют общих границ с Россией. Если Россия захочет атаковать Румынию, ей сначала надо будет перейти Украину, а если Польшу - Белоруссию. Второе вероятнее, хотя бы потому, что с Лукашенко они очень близки, и он даст Путину пройти.

Георги Касабов