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Военное обозрение

Испания присоединилась к программе создания патрульного корвета для стран ЕС

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Источник изображения: https://www.navalnews.com/

Испания стала четвертой страной, намеренной поставить на вооружение своих ВМС новый европейский корвет. Как сообщает Naval News, Мадрид официально присоединился к программе разработки и производства нового патрульного корвета для стран Европы.

Новый европейский корвет (European Patrol Corvette, EPC) создается под эгидой Постоянного структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности (Permanent Structured Cooperation on Defence and Security, PESCO). Изначально в проекте участвовали Италия, Франция и Греция, теперь к ним присоединилась и Испания. Целью программы является разработка прототипа нового класса кораблей, который с учетом унификации и модульности сможет выполнять широкий спектр боевых задач.

Согласно требованиям, озвученным ранее французскими и итальянскими ВМС, водоизмещение нового корабля должно быть в районе 3500 тонн, длина корпуса – 110 метров, осадка – до 5,5 метра. Дальность плавания – 10 000 морских миль. Другие требования не называются. Предполагается разработка и строительство трех версий корвета: корабль ПВО, корабль противолодочной борьбы и корабль для борьбы с надводными силами.

Средства на проект с 2021 года будет выделять Евросоюз, европейские предприятия получат приглашение для участия в проекте. Непосредственное строительство кораблей планируется на 2025 год, а передача первого корвета заказчику - на 2027 год.

По предварительным данным, итальянский флот намерен заказать восемь корветов нового типа, французский - 8-11 кораблей. О планах Греции и Испании пока ничего не известно.

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Страны
Греция
Испания
Италия
Франция
Проекты
Евросоюз
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