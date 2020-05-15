Украинский «Мандат» ответит российскому «Жителю»

Украинский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330УМ «Мандат-Б1» станет ответом российскому Р-330Ж «Житель» и другим таким системам на Донбассе, пишет Defense Express.

Украинское консалтинговое агентство отмечает, что Р-330УМ «Мандат-Б1» предназначен для обнаружения и радиоподавления линий связи с фиксированными и перестраиваемыми рабочими частотами в диапазоне от 1,5 до 1000 мегагерц. Дальность действия средства РЭБ, состоящего из четырех типов станций, оценивается в 60 километров.

Defense Express пишет, что Р-330УМ «Мандат-Б1» после успешных госиспытаний принят на вооружение украинской армии в 2014 году, однако поставкам в войска данной системы РЭБ помешало то, что производитель оружия, компания «Топаз», расположена в неподконтрольном Киеву Донецке, в результате чего производство техники пришлось организовать на запорожской «Искре».

В марте 2019 года в ОБСЕ сообщили о нахождении в Донбассе российского Р-330Ж «Житель».

Р-330УМ «Мандат-Б1» и Р-330Ж «Житель» относятся к одному и тому же семейству советских (российско-украино-белорусских) систем РЭБ. Российская станция постановки помех работает в диапазоне частот 100-1000 мегагерц.