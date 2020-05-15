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Российская газета

Беспилотники Балтфлота помогли корвету отстреляться и спасти лодку

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Тренировку по корректированию огня корабельной артиллерии с корвета "Сообразительный" провело в морских полигонах Балтики подразделение беспилотных летательных аппаратов "Форпост" Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, расчеты "Форпостов" нанесли на карту плана полета и вывели аппараты с одного из военных аэродромов в Калининградской области в назначенный район, чтобы вести мониторинг и сопровождение обнаруженных целей.

Беспилотники поднимались на высоту до нескольких тысяч метров и оттуда по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении артиллерийских стрельб по морскому щиту корветом "Сообразительный". Это позволило корабельным артиллеристам вносить поправки при ведении огня в режиме реального времени. Сам корабль при этом находился более чем в десяти километрах.

Расчеты беспилотников также тренировались в поиске маломерного судна, условно потерявшего ход и подающего сигнал бедствия. Его роль выполнила быстроходная лодка, спущенная с борта корвета. Операторы "Форпоста" быстро обнаружили цель, несмотря на ее небольшой размер, и передали координаты на корабль для проведения спасательной операции.

Справка "РГ"

Комплекс с БЛА средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки объектов противника, выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Стартует с взлетно-посадочной полосы.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Форпост БЛА
Проекты
20380 Корвет-1
БПЛА
БФ
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