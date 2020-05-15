Сирийцы остановили колонну армии США в Хасаке: акция протеста попала на видео

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В целом ряде провинций Сирии сохраняется напряженная обстановка. Так, в Идлибе боевики обстреливают позиции Сирийской арабской армии, а в Хасаке местные жители развернули американскую военную колонну.

В юго-западной части провинции Идлиб позиции Сирийской арабской армии подверглись нападению со стороны боевиков запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В ответ сирийским правительственным войскам пришлось ответить артиллерийским огнем: были обстреляны позиции боевиков у склонов Джебель аз-Завия. В результате прямого попадания несколько огневых точек противника были уничтожены. Перестрелка произошла и в районе селений Танджара и Аль-Бара, где сейчас базируются боевики ХТШ.

Мы уже писали о том, как в Идлибе поддерживающие ХТШ местные жители атаковали российско-турецкий военный патруль. Нечто подобное произошло и в провинции Хасака, только здесь жители блокировали проезд американского военного конвоя. В районе селений Кахира и Дашдашия местные жители вышли на дорогу, как только на ней появились автомобили американской армии. В конце концов, американцам пришлось удовлетворить требования сирийцев и развернуть колонну в обратном направлении, отправившись по другому маршруту.

По сообщению сирийских источников, американская колонна из пяти транспортных средств следовала из иракской провинции Ниневия в сторону нефтяного месторождения Аль-Джибса в районе Аль-Шаддади. Американцы прошли через пограничный пункт «Аль-Валид» на иракско-сирийской границе, и углубились на сирийскую территорию. Как мы знаем, американцы считают себя вправе не только патрулировать территорию провинции Хасака, но и абсолютно в открытую выкачивать сирийскую нефть, эксплуатируя месторождения на территории суверенного государства в своих интересах.

Естественно, что местному населению проезд американских военных вблизи их поселений не нравится. Ведь это не только оскорбление национальной гордости, но и дополнительный фактор риска. Если по дороге регулярно проходят американские колонны, то неизбежно в районе активизируются и радикальные группировки, которые будут устанавливать взрывные устройства, организовывать обстрелы. Такое развитие событий не устраивает никого. На видео с места происшествия мы видим, как группа сирийцев, в которой не только мужчины, но и женщины, и дети, буквально вынуждает американские бронеавтомобили развернуться и взять курс в обратном направлении.

Впрочем, подобные протесты местного населения не в состоянии прекратить постоянное движение американских колонн с территории соседнего Ирака. Так, на следующий день военная колонна с территории Иракского Курдистана вошла через пункт «Аль-Валид» и направилась в сторону нефтяных месторождений «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор. Там американские войска в последнее время наращивают свое присутствие, укрепляя действующую военную базу.

Что же касается участников акции протеста в районе селений Кахира и Дашдашия, то стало известно о задержании более чем 20 человек, перекрывавших дорогу, представителями курдских вооружённых отрядов. В провинции Хасака бойцы курдских формирований действуют в интересах возглавляемой США «международной коалиции». Соответственно, и любые действия против американских войск встречают ответные действия со стороны так называемых «Сирийских демократических сил», оперирующих в данном регионе.