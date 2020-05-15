Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США

Testing continues for the #SB1Defiant, expanding the flight envelope and demonstrating low altitude maneuverability. These capabilities are crucial for the @USArmy’s future long-range assault mission. Learn more: https://t.co/ckotKBpKmu #FVL #FLRAA pic.twitter.com/qYJciVaWGY — Sikorsky (@Sikorsky) May 12, 2020

Американские компания Sikorsky и Boeing продолжают летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant. Видео испытаний опубликовано в Twitter.

Как сообщает Defence Blog, во время испытаний SB-1 Defiant доказал возможность маневра на малых высотах.

Кстати, испытания проводились при участии и.о. министра Армии США Райана Маккартни и сенатора Тэмми Дакуорт - подполковника в отставке, участницы боевых действий в Ираке. Там во время катастрофы вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk она лишилась обеих ног.

Вертолет SB-1 Defiant разрабатывается в рамках программы Future Vertical Lift. Для его возведения использовали схему с соосным расположением винтов особой конструкции. Эксперты считают, что новая машина может изменить облик современного вертолетостроения. Она, по их мнению, обладает уникальными особенностями при взлете и посадке, наборе высоты, развивает небывалую для обычных вертолетов скорость - до 460 километров в час.

Вертолет SB-1 Defiant продолжит летные испытания в течение нынешнего года.

Светлана Цыганкова