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Российская газета

Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США

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Источник изображения: rg.ru

Американские компания Sikorsky и Boeing продолжают летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant. Видео испытаний опубликовано в Twitter.

Как сообщает Defence Blog, во время испытаний SB-1 Defiant доказал возможность маневра на малых высотах.

Кстати, испытания проводились при участии и.о. министра Армии США Райана Маккартни и сенатора Тэмми Дакуорт - подполковника в отставке, участницы боевых действий в Ираке. Там во время катастрофы вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk она лишилась обеих ног.

Вертолет SB-1 Defiant разрабатывается в рамках программы Future Vertical Lift. Для его возведения использовали схему с соосным расположением винтов особой конструкции. Эксперты считают, что новая машина может изменить облик современного вертолетостроения. Она, по их мнению, обладает уникальными особенностями при взлете и посадке, наборе высоты, развивает небывалую для обычных вертолетов скорость - до 460 километров в час.

Вертолет SB-1 Defiant продолжит летные испытания в течение нынешнего года.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
Defiant SB1
UH-60
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
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