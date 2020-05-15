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Российская газета

Гибридная война: Иран скрестил гаубицу США с БМП-1

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Источник изображения: Sonia Sevilla/Wikimedia.org

Иранская военно-промышленная компания DIO представила самоходное орудие Raad 2 (Гром) собственной разработки. Насчет "собственной" есть сомнения, пишет The National Interest, поскольку иранская САУ являет собой странный гибрид американской гаубицы М109, установленной на гусеничную базу советской БМП-1.

Артиллерийская часть очень похожа на американскую - как внешне, так и технически. Орудие имеет схожий с M109 дульный тормоз и использует те же 155-миллиметровые боеприпасы стандарта НАТО. Иранские источники утверждают, что Raad обладает значительно большей, чем американский прототип, дальностью стрельбы - 30 километров против 18.

Ходовая часть САУ позаимствована у гусеничной бронемашины Boragh - та, в свою очередь, является копией советской БМП-1. В связи с возросшей нагрузкой гусеницы у самоходки двойные, некоторые модели оснащаются украинскими дизелями повышенной мощности. Выбор БМП в качестве основы для большой артиллерийской системы - довольно странное решение, отмечает NI, поскольку бронемашина поддержки пехоты не обладает достаточно просторным боевым отделением.

DIO создала - посредством обратной инженерии, - довольно большое количество военной техники для армии Ирана.


Антон Валагин

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Страны
Иран
США
Украина
Продукция
M109
БМП-1
Проекты
NATO
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